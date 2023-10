Raúl Fernández (Aprilia/9º): "¡Estoy muy enfadado!"

El español Raúl Fernández ha podido disfrutar de la 9ª plaza en el Gran Premio de Japón disputado en Motegi en la carrera abortada. En el momento en que se detuvo la carrera tras un cambio de moto en la vuelta 12, el español se encontraba a once segundos del líder Jorge Martín (Prima Pramac Ducati) en 9ª posición. Pero: Fernández había recibido una penalización de vuelta larga por salirse del pasillo designado delante de su box durante el cambio de moto.

"Para ser sincero, estaba muy enfadado después de la carrera", regañó Fernández, para luego explicar: "Simplemente tenemos que mejorar, ¡estamos en el mejor campeonato! ¡Pero las reglas que tenemos allí son realmente idiotas a veces! Siento lo que digo, y también a la gente que se siente aludida. Pero se destruye así a un piloto. Tenemos que mejorar el sistema de sanciones".

Fernández desea: "Cuando se da esta situación, debería haber una advertencia, ¡no destruiría nada! Si ocurre tres o cuatro veces, entonces está bien. Pero una penalización de una vuelta larga es realmente una estupidez en este caso".

"Estoy contento con el trabajo de este fin de semana, sinceramente. El equipo ha hecho un trabajo fantástico, cada persona. Estaba luchando por el sexto puesto en la carrera, estaba detrás de Zarco que era sexto. La penalización no era la correcta para mí en ese momento. Tenemos que mejorar en ese aspecto, al fin y al cabo estamos en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Pero a veces parece que somos como niños. Normalmente no hablo así, pero hoy estoy muy disgustado. La bandera roja estaba bien para todos, ya no era seguro en la pista. Pero en ese momento tampoco deberíamos volver a empezar la carrera".

"No puedo decir más. Puede que mi opinión tampoco cambie nada, ¡pero tengo que decirlo! Ya tienes a 20 personas detrás de ti en un fin de semana que también luchan por un buen resultado. No puedes dejar que una cosa así arruine la carrera de un piloto".

Fernández explica a continuación: "Casi me toco con otro piloto en el pit lane porque muchos pilotos entraban en boxes al mismo tiempo. Luego he girado a mi sitio un poco demasiado pronto. La regla es a veces increíble. Tienes tu propio número en el suelo delante del box y una línea por la que tienes que girar hacia el box. Me adelanté un poco y crucé esa línea".

"Vale, simplemente no lo hice bien, también era sólo mi primera carrera bandera a bandera. Pero se supone que esa no es una vuelta larga, destruyes al piloto con eso. Si cruzas esa línea, debería haber una advertencia, ¡pero te sancionan con una vuelta larga directamente! Esa es la norma. He visto a pilotos ser penalizados por entrar en boxes demasiado rápido. Vale, lo entiendo".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.