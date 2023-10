Raúl Fernández (Aprilia/9e) : "Je suis très en colère" !

Le pilote RNF-Aprilia Raúl Fernández s'est classé 9e dimanche à Motegi, mais il était amer après l'abandon à cause d'une pénalité infligée suite à son changement de moto en début de course.

L'Espagnol Raúl Fernández a pu se réjouir de sa neuvième place lors de la course interrompue du Grand Prix du Japon à Motegi. Au moment de l'interruption de la course après un changement de moto au 12e tour, l'Espagnol, 9e, était à 11 secondes du leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati). Mais Fernández avait écopé d'une pénalité de longue durée pour avoir quitté le couloir prévu à cet effet devant son stand lors du changement de moto.

"Honnêtement, j'étais très énervé après la course", a déclaré Fernández avant d'expliquer : "Nous devons tout simplement nous améliorer dans ce domaine - nous sommes dans le meilleur championnat ! Mais les règles que nous avons là sont parfois vraiment idiotes ! Désolé pour ce que je dis et aussi pour les gens qui se sentent concernés. Mais on détruit ainsi un pilote. Nous devons améliorer le système de pénalités !"

Fernández souhaite : "Quand nous avons cette situation, il devrait y avoir un avertissement - cela ne détruirait rien ! Si cela se produit trois ou quatre fois, ce n'est pas grave. Mais un penalty de longue lap est vraiment une bêtise ici dans ce cas" !

"Je suis heureux de ce que j'ai fait ce week-end, honnêtement. L'équipe a fait un travail fantastique, chacun individuellement. Je me suis battu pour la sixième place en course, j'étais derrière Zarco, qui était sixième. La pénalité n'était tout simplement pas correcte pour moi à ce moment-là. Nous devons nous améliorer sur ce point - nous sommes tout de même dans le championnat MotoGP. Mais parfois, on a l'impression d'être des enfants. Je ne parle pas normalement comme ça, mais je suis très en colère aujourd'hui. Le drapeau rouge était ok pour tout le monde, il n'y avait plus de sécurité sur la piste. Mais à ce moment-là, nous ne devrions pas non plus relancer la course !"

"Je ne peux tout simplement pas en dire plus. Mon opinion ne changera peut-être pas non plus, mais je dois le dire ! En un week-end, on a déjà 20 personnes derrière soi qui se battent également pour un bon résultat. Il ne faut pas que ce genre de chose vienne gâcher la course d'un pilote".

Fernández explique ensuite : "J'ai failli toucher un autre pilote dans la pitlane parce qu'il y avait tellement de pilotes qui rentraient dans les stands en même temps. Je me suis alors rabattu un peu trop tôt vers ma place. Le règlement est parfois incroyable ! Devant les stands, on a son propre numéro sur le sol et une ligne où l'on doit se diriger vers les stands. J'ai braqué un peu trop tôt et j'ai franchi cette ligne".

"D'accord, je ne l'ai tout simplement pas bien fait, ce n'était que ma première course flag-to-flag. Mais ce n'est pas censé être une longue lap, on détruit le pilote avec ça. Si vous franchissez cette ligne, vous devriez recevoir un avertissement, mais vous êtes immédiatement pénalisé pour un long lap ! C'est la règle. J'ai vu des pilotes prendre une pénalité pour être entrés trop vite dans les stands. D'accord, je comprends".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.