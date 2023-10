Raúl Fernández (Aprilia/9°): "Sono molto arrabbiato!".

Lo spagnolo Raúl Fernández è riuscito a conquistare il 9° posto nel Gran Premio del Giappone a Motegi nella gara interrotta. Quando la gara è stata interrotta dopo un cambio di moto al 12° giro, lo spagnolo era a undici secondi dal leader Jorge Martin (Prima Pramac Ducati), al 9° posto. Ma: Fernández aveva collezionato una penalità long-lap per aver lasciato il corridoio designato davanti al suo box durante il cambio moto.

"Ad essere sincero, ero molto arrabbiato dopo la gara", ha rimproverato Fernández, spiegando poi: "Dobbiamo semplicemente migliorare - siamo nel campionato migliore! Ma le regole che abbiamo lì sono davvero idiote a volte! Mi dispiace per quello che sto dicendo, e anche per le persone che si sentono prese in giro. Ma si distrugge un pilota in questo modo. Dobbiamo migliorare il sistema di penalità!".

Fernández si augura: "Quando ci sono queste situazioni, dovrebbe esserci un avvertimento - non distruggerebbe nulla! Se succede tre o quattro volte, allora va bene. Ma una penalità di un giro lungo è davvero stupida in questo caso!".

"Onestamente sono contento del lavoro svolto in questo weekend. La squadra ha fatto un lavoro fantastico, ogni singola persona. Stavo lottando per il sesto posto in gara, ero dietro a Zarco che era sesto. La penalità non era corretta per me in quel momento. Dobbiamo migliorare, dopotutto siamo nel Campionato del Mondo di MotoGP. Ma a volte sembra che siamo come bambini. Di solito non parlo così, ma oggi sono molto arrabbiato. La bandiera rossa andava bene per tutti, la pista non era più sicura. Ma in quel momento non si doveva nemmeno ricominciare la gara!".

"Non posso dire di più. Anche la mia opinione potrebbe non cambiare nulla, ma devo dirlo! In un weekend hai già 20 persone dietro di te che lottano per un buon risultato. Non si può permettere che una cosa del genere rovini la gara di un corridore".

Fernández spiega poi: "Ho quasi toccato un altro pilota nella corsia dei box perché tanti piloti stavano entrando ai box nello stesso momento. Poi ho girato al mio posto un po' troppo presto. La regola è a volte incredibile! C'è il proprio numero a terra davanti al box e una linea dove si deve sterzare verso il box. Ho sterzato un po' troppo presto e ho superato quella linea".

"Ok, non ho fatto bene, era anche la mia prima gara in regime di flag-to-flag. Ma quello non dovrebbe essere un giro lungo, perché così si distrugge il pilota. Se attraversi quella linea, dovrebbe esserci un'ammonizione, ma ti becchi subito una penalità per il giro lungo! Questa è solo la regola. Ho visto piloti penalizzati per essere entrati ai box troppo velocemente. Va bene, lo capisco".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1/10):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.