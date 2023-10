Raúl Fernández (Aprilia/9º): "Estou muito zangado!"

O espanhol Raúl Fernández conseguiu alcançar o 9º lugar no Grande Prémio do Japão, em Motegi, na corrida interrompida. Na altura em que a corrida foi interrompida após uma troca de motos na 12ª volta, o espanhol estava a onze segundos do líder Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) em 9º lugar. Mas: Fernández tinha recebido uma penalização de longa duração por sair do corredor designado em frente à sua box durante a mudança de mota.

"Para ser honesto, fiquei muito zangado depois da corrida", disse Fernández e explicou: "Temos simplesmente de melhorar - estamos no melhor campeonato! Mas as regras que temos lá são realmente idiotas às vezes! Peço desculpa pelo que estou a dizer, e também às pessoas que sentem que estão a ser abordadas. Mas destruir um piloto desta forma. Temos de melhorar o sistema de sanções!

Fernández deseja: "Quando temos uma situação destas, devia haver um aviso - não ia destruir nada! Se acontecer três ou quatro vezes, então está tudo bem. Mas uma penalização de uma volta longa é realmente uma estupidez neste caso!"

"Estou contente com o trabalho deste fim de semana, honestamente. A equipa fez um trabalho fantástico, cada uma das pessoas. Estava a lutar pelo sexto lugar na corrida, estava atrás do Zarco que era sexto. A penalização não foi correcta para mim naquele momento. Temos de melhorar nesse aspeto - afinal, estamos no Campeonato do Mundo de MotoGP. Mas às vezes parece que somos como crianças. Normalmente não falo assim, mas hoje estou muito aborrecido. A bandeira vermelha foi boa para toda a gente, já não era seguro estar na pista. Mas naquele momento também não devíamos recomeçar a corrida!"

"Não posso dizer mais nada. A minha opinião também pode não mudar nada, mas tenho de o dizer! Já temos 20 pessoas atrás de nós num fim de semana que também estão a lutar por um bom resultado. Não se pode deixar que uma coisa destas estrague a corrida de um piloto".

Fernández explica depois: "Quase toquei noutro piloto na via das boxes porque muitos pilotos estavam a entrar nas boxes ao mesmo tempo. Depois virei para o meu lugar um pouco cedo demais. A regra é por vezes inacreditável! Temos o nosso próprio número no chão em frente à box e uma linha onde temos de nos dirigir para a box. Eu dirigi-me um pouco cedo demais e passei essa linha".

"Está bem, só não o fiz bem, também foi a minha primeira corrida com bandeira a bandeira. Mas não é suposto ser uma volta longa, isso destrói o piloto. Se passares essa linha, devia haver uma advertência, mas recebes logo uma penalização por volta longa! A regra é mesmo essa. Já vi pilotos serem penalizados por entrarem demasiado rápido nas boxes. Está bem, eu percebo isso."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1/10):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Aprilia Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.