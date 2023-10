Después de abortar: ¿Por qué Zarco perdió el sexto puesto?

Algunos atentos reporteros se preguntaban el domingo en el Media Centre del Mobility Resort Motegi cómo se había elaborado la lista oficial de resultados de la carrera de MotoGP que se abandonó en la decimotercera vuelta - y que puntuaba con pleno derecho en la clasificación después de doce vueltas porque ya se había completado la mitad de la distancia.

Pues un vistazo a la tabla oficial tras doce vueltas mostraba a Johann Zarco en sexta posición por detrás de Martin, Bagnaia, Marc Márquez, Bezzecchi y Aleix Espargaró. Sin embargo, no estaba clasificado, mientras que el portugués Miguel Oliveira sí lo estaba, aunque ya no estaba en carrera cuando se detuvo y había parado en boxes al final de la duodécima vuelta porque los charcos eran desde hacía tiempo demasiado profundos incluso para el especialista portugués en lluvia. Así que el piloto del RNF-Aprilia abandonó voluntariamente en 6ª posición (¡por delante de Zarco!), pero sigue en la lista de resultados en 18ª posición.

Es cierto que Zarco no había llevado su Pramac Ducati a boxes de la forma correcta tras la caída en la curva 12 en la vuelta 13. Pero lo había hecho dentro de los límites establecidos. Pero lo había hecho dentro de los cinco minutos requeridos. Y además, lo que contaba al final era la puntuación tras doce vueltas: Entonces, ¿por qué Zarco no se clasificó sexto en el GP de Japón? Porque no había cruzado la línea de meta virtual en el pit lane y, por lo tanto, a efectos de cronometraje, ¡ya no estaba en carrera en el momento en que aparecieron las banderas rojas!

Porque hay diferencias entre la bandera a cuadros y la bandera roja. La bandera a cuadros suele poner fin a una carrera después de recorrer toda la distancia, mientras que la bandera roja la detiene prematuramente. No sólo se presenta en la salida/llegada, sino también por los comisarios en las curvas y en los "paneles luminosos" alrededor de la pista, para que los pilotos no se pongan innecesariamente en peligro en caso de aborto debido a condiciones precarias (caída masiva, aguacero, etc.) y puedan apagar el acelerador a tiempo.

El domingo en Motegi, sin embargo, se aplicó el artículo 1.25.1 (Carreras interrumpidas) del Reglamento Deportivo de la FIM.

Dice así: "Cuando se muestre la bandera roja, todos los pilotos que ya no participen activamente en la carrera no serán clasificados. Los pilotos que no hayan aparecido en el pit lane en el 'punto de cronometraje de entrada al pit lane' designado junto con su moto en los cinco minutos siguientes a la aparición de las banderas rojas no serán clasificados."

Y Zarco no estaba clasificado porque había empujado su moto destrozada más allá de esa línea de meta virtual por unos metros.

Miguel Oliveira, por otro lado, había cruzado la línea de meta correctamente cuando se retiró en la vuelta 12 en la aproximación al box de RNF Aprilia y, por lo tanto, se le permitió tomar la finalmente abortada nueva salida (al igual que Maverick Viñales desde el pit lane porque estaban una vuelta por detrás en el momento de abortar).

Esta línea de meta también fue necesaria en su día para determinar los tiempos por vuelta para las penalizaciones de "ride through" y también se utiliza hoy en día cuando se lleva a cabo un "cambio de moto" y los respectivos tiempos por vuelta todavía tienen que ser determinados - debido a los tiempos de pilotaje totales correctos.

Lo que se demuestra una vez más: Los pilotos como Johann Zarco a veces deberían estudiar un poco el reglamento de la FIM en los largos vuelos al extranjero. O al menos dejarse enseñar por los miembros del equipo que conocen las reglas.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 vuelta menos

19º Viñales, Aprilia, 1 vuelta menos

- Zarco, Ducati, no clasificado tras caída

- Binder, KTM, 7 vueltas menos

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing, 478 puntos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.