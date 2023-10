Après l'interruption : pourquoi Zarco a-t-il perdu la sixième place ?

Dimanche, au Media Centre du Mobility Resort Motegi, certains commentateurs attentifs se sont étonnés de l'établissement de la liste officielle des résultats de la course MotoGP, qui a été interrompue au 13e tour - et qui a été classée avec tous les points à l'issue des douze tours, car la moitié de la distance avait déjà été parcourue.

En effet, un coup d'œil sur le tableau officiel des tours après douze tours montrait Johann Zarco en sixième position derrière Martin, Bagnaia, Marc Márquez, Bezzecchi et Aleix Espargaró, mais il n'était pas classé, contrairement au Portugais Miguel Oliveira, bien que ce dernier ne soit plus en course au moment de l'interruption et qu'il se soit arrêté au stand à la fin du douzième tour, car même pour le spécialiste portugais de la pluie, les flaques d'eau étaient depuis longtemps trop profondes. Le pilote RNF-Aprilia a donc volontairement abandonné en 6e position (devant Zarco !), mais il figure tout de même en 18e position sur la liste des résultats.

Bien sûr, Zarco n'avait pas tout à fait ramené sa Pramac-Ducati au stand dans le bon sens après son crash au douzième virage du 13e tour. Mais il l'avait fait dans les cinq minutes requises. Et puis, à la fin, c'est le classement après douze tours qui comptait : Pourquoi Zarco n'a-t-il donc pas été classé sixième du GP du Japon ? Parce qu'il n'avait pas franchi la ligne d'arrivée virtuelle dans les stands - et qu'il ne participait donc plus à la course pour le chronométrage au moment de l'apparition des drapeaux rouges !

Car il y a des différences entre le drapeau à damier et le drapeau rouge. Le drapeau à damier met généralement fin à une course après la distance complète, tandis que le drapeau rouge l'arrête prématurément. Il n'est pas seulement présenté au départ/à l'arrivée, mais aussi par les commissaires de piste dans les virages et sur les 'light panels' autour de la piste, afin que les pilotes ne soient pas inutilement mis en danger en cas d'interruption due à des conditions précaires (crash massif, averse et ainsi de suite) et qu'ils puissent fermer les gaz à temps.

Or, dimanche à Motegi, l'article 1.25.1 (Interrupted Races) du règlement sportif de la FIM a été appliqué.

Il stipule que "lorsque le drapeau rouge est présenté, tous les coureurs qui ne participent plus activement à la course ne sont pas classés. Les coureurs qui ne se sont pas présentés avec leur motocycle dans la voie des stands au 'pit lane entry timing point' désigné dans les cinq minutes suivant la présentation des drapeaux rouges ne seront pas inclus dans le classement".

Et Zarco n'a pas été classé parce qu'il a poussé sa moto démolie à quelques mètres de cette ligne d'arrivée virtuelle.

Miguel Oliveira, quant à lui, avait correctement franchi la ligne d'arrivée lors de son abandon au 12e tour, à l'approche du stand RNF-Aprilia, et a donc pu prendre le nouveau départ, finalement annulé (comme Maverick Viñales depuis la pitlane, car ils avaient un tour de retard au moment de l'interruption).

Cette ligne d'arrivée était autrefois nécessaire pour déterminer les temps au tour lors des "ride through penaltys" et est encore utilisée aujourd'hui lorsqu'un "bike change" est effectué et que les temps au tour respectifs doivent tout de même être déterminés - en raison des temps de parcours globaux corrects.

Ce qui se vérifie une fois de plus : Les pilotes comme Johann Zarco devraient parfois étudier un peu le règlement de la FIM lors des longs vols outre-mer. Ou du moins se faire instruire par des membres de l'équipe connaissant les règles.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.