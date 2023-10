Dopo l'interruzione: perché Zarco ha perso il sesto posto?

Sorpresa tra i giornalisti dopo la turbolenta gara di MotoGP a Motegi perché Zarco non è stato classificato come sesto. SPEEDWEEK.com fornisce i retroscena.

Alcuni attenti cronisti si sono chiesti, domenica nel Media Centre del Mobility Resort di Motegi, come si sia arrivati all'elenco dei risultati ufficiali della gara di MotoGP che è stata abbandonata al 13° giro - e che ha ottenuto punteggio pieno con la classifica dopo dodici giri perché metà della distanza era già stata completata.

Infatti, la classifica ufficiale dopo dodici giri mostrava Johann Zarco al sesto posto dietro a Martin, Bagnaia, Marc Márquez, Bezzecchi e Aleix Espargaró, ma non era classificato, mentre lo era il portoghese Miguel Oliveira, che non era più in gara quando è stata interrotta e si era fermato ai box alla fine del dodicesimo giro perché le pozzanghere erano ormai troppo profonde anche per lo specialista della pioggia portoghese. Il pilota della RNF-Aprilia si è quindi arreso volontariamente al 6° posto (davanti a Zarco!), ma è ancora nella lista dei risultati al 18° posto.

Certo, Zarco non aveva portato la sua Pramac Ducati ai box nel modo corretto dopo la caduta alla curva 12 al 13° giro. Ma lo ha fatto entro i cinque minuti previsti. Inoltre, alla fine contava il punteggio dopo dodici giri: Allora perché Zarco non è stato classificato come sesto nel GP del Giappone? Perché non aveva tagliato il traguardo virtuale nella corsia dei box - e quindi per il cronometraggio al momento dell'apparizione delle bandiere rosse non era più in gara!

Perché ci sono differenze tra la bandiera a scacchi e la bandiera rossa. La bandiera a scacchi di solito termina una gara dopo l'intera distanza, mentre la bandiera rossa la interrompe prematuramente. Non viene presentata solo alla partenza/arrivo, ma anche dai commissari nelle curve e nei "pannelli luminosi" intorno alla pista, in modo che i piloti non siano inutilmente messi in pericolo in caso di interruzione dovuta a condizioni precarie (caduta di massa, acquazzone e così via) e possano spegnere l'acceleratore in tempo.

Domenica a Motegi, tuttavia, è stato applicato l'articolo 1.25.1 (Gare interrotte) del Regolamento sportivo FIM.

Esso recita: "Quando viene esposta la bandiera rossa, tutti i piloti che non partecipano più attivamente alla gara non saranno classificati. I piloti che non si sono presentati nella corsia dei box al punto di cronometraggio designato per l'ingresso nella corsia dei box insieme alla loro moto entro cinque minuti dall'esposizione delle bandiere rosse non saranno classificati".

E Zarco non è stato classificato perché ha spinto la sua moto demolita oltre il traguardo virtuale di pochi metri.

Miguel Oliveira, invece, aveva tagliato correttamente la linea del traguardo quando si è ritirato al 12° giro in avvicinamento al box RNF Aprilia ed è stato quindi autorizzato a prendere la ripartenza interrotta (così come Maverick Viñales dalla corsia dei box, perché al momento dell'interruzione erano a un giro di distanza).

Questa linea di arrivo era anche necessaria un tempo per determinare i tempi sul giro per le "penalità di ride through" e viene utilizzata anche oggi quando si effettua un "cambio moto" e i rispettivi tempi sul giro devono ancora essere determinati - a causa dei tempi di guida complessivi corretti.

Il che si dimostra ancora una volta vero: Piloti come Johann Zarco dovrebbero studiare un po' il regolamento FIM durante i lunghi voli oltreoceano. O almeno lasciarsi insegnare dai membri del team che conoscono le regole.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1.10.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.