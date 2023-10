Depois de abortar: Porque é que Zarco perdeu o sexto lugar?

Alguns repórteres atentos perguntaram-se, no domingo, no Centro de Imprensa do Mobility Resort Motegi, como é que a lista oficial de resultados surgiu para a corrida de MotoGP que foi abandonada na 13ª volta - e marcou pontos completos com a classificação após doze voltas, porque metade da distância já tinha sido completada.

A tabela oficial de voltas após doze voltas mostrava Johann Zarco em sexto lugar, atrás de Martin, Bagnaia, Marc Márquez, Bezzecchi e Aleix Espargaró, mas ele não estava classificado, ao passo que o português Miguel Oliveira estava, embora já não estivesse na corrida quando esta foi interrompida e tivesse parado nas boxes no final da décima segunda volta, porque as poças de água já eram demasiado profundas, mesmo para o especialista português em chuva. Assim, o piloto da RNF-Aprilia desistiu voluntariamente em 6º lugar (à frente de Zarco!), mas continua na lista de resultados em 18º.

É certo que Zarco não levou a sua Pramac Ducati para as boxes da forma correcta após o acidente na curva 12 na volta 13. Mas ele tinha feito isso dentro dos cinco minutos necessários. E, além disso, era a pontuação após doze voltas que contava no final: Então, porque é que Zarco não foi classificado em sexto no GP do Japão? Porque ele não cruzou a linha de chegada virtual nas boxes - e portanto, para efeitos de cronometragem, já não estava em corrida na altura em que as bandeiras vermelhas apareceram!

Porque há diferenças entre a bandeira axadrezada e a bandeira vermelha. A bandeira axadrezada termina normalmente uma corrida após a distância total, a bandeira vermelha pára-a prematuramente. Não é apresentada apenas na partida/chegada, mas também pelos fiscais nas curvas e nos "painéis luminosos" à volta da pista, para que os pilotos não se coloquem desnecessariamente em perigo em caso de abortar a corrida devido a condições precárias (colisão em massa, aguaceiros, etc.) e possam desligar o acelerador a tempo.

No domingo em Motegi, contudo, foi aplicado o artigo 1.25.1 (Corridas interrompidas) do Regulamento Desportivo da FIM.

Este artigo diz: "Quando a bandeira vermelha é mostrada, todos os pilotos que já não estejam a participar ativamente na corrida não serão classificados. Os pilotos que não aparecerem nas boxes no 'ponto de cronometragem de entrada nas boxes' designado, juntamente com a sua mota, no prazo de cinco minutos após as bandeiras vermelhas terem sido mostradas, não serão classificados."

E Zarco não foi classificado porque empurrou a sua moto destruída para além da linha de meta virtual por alguns metros.

Miguel Oliveira, por outro lado, cruzou a linha de chegada corretamente quando se retirou na 12ª volta na aproximação à box da RNF Aprilia e foi, por isso, autorizado a fazer o arranque abortado (tal como Maverick Viñales a partir das boxes porque estavam a uma volta de distância no momento do aborto).

Esta linha de chegada também já foi necessária para determinar os tempos de volta para as "penalizações de passagem" e também é utilizada hoje em dia quando é efectuada uma "mudança de moto" e os respectivos tempos de volta ainda têm de ser determinados - por causa dos tempos de condução gerais correctos.

O que mais uma vez é verdade: Pilotos como Johann Zarco deviam, por vezes, estudar um pouco o livro de regras da FIM nos longos voos para o estrangeiro. Ou, pelo menos, deixar-se ensinar pelos membros da equipa que conhecem as regras.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.