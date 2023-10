GASGAS Tech3 : 2024 avec Pol Espargaró et Pedro Acosta

Pierer Mobility AG n'a pas obtenu de places supplémentaires en MotoGP pour 2024 et a donc dû prendre une décision difficile. La décision est désormais prise : Augusto Fernández sera pilote d'essai et de réserve.

Dès le GP du Portugal fin mars, il est apparu clairement que Pierer Mobility AG pourrait se retrouver face à un dilemme, car il fallait s'attendre à un manque de personnel pour 2024 au sein du GASGAS Tech3 Factory Racing Team. Pol Espargaró avait un contrat pour 2024, le champion du monde Moto2 Augusto Fernández devait se voir attribuer une deuxième saison MotoGP l'année prochaine, et il fallait en outre compter avec la montée en MotoGP du favori du championnat du monde Moto2 Pedro Acosta.

Les Autrichiens se sont efforcés pendant des mois auprès de la Dorna d'obtenir les deux créneaux Suzuki MotoGP vacants, mais ne les ont pas obtenus car ils restaient réservés à un nouveau constructeur comme BMW ou MV Agusta. Le groupe Pierer voulait confier la nouvelle troisième équipe de MotoGP à Aki Ajo (qui gère désormais avec succès les équipes Moto3 et Moto2 pour Red Bull KTM). Le Finlandais espérait encore début août à Silverstone que l'écurie se concrétise - et il y avait un départ fixe avec Pedro Acosta. Marc Márquez a lui aussi été régulièrement associé à ces projets, du moins par le team manager Francesco Guidotti.

Mais les espoirs d'obtenir deux créneaux MotoGP de Gresini, LCR ou RNF ne se réalisent pas non plus pour Pierer. Et après une réunion entre Stefan Pierer, directeur de l'entreprise KTM, Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration, et Pit Beirer, directeur du sport automobile, vendredi lors du GP de Spielberg (le 18 août) avec Carmelo et Carlos Ezpeleta, le constat était sans appel : il n'y aura pas deux places supplémentaires pour 2024.

La décision a donc été prise par le groupe Pierer lors du GP d'Autriche, et SPEEDWEEK.com l'a rapporté en exclusivité: Pol Espargaró et Augusto Fernández devraient se disputer la deuxième place GASGAS aux côtés de Pedro Acosta, considéré comme le nouveau Marc Márquez et qui compte déjà 50 points d'avance sur Tony Arbolino au championnat du monde Morto2.

Entre-temps, on sait que Pol Espargaró et Pedro Acosta formeront le team GASGAS-Tech3 en 2024. Pierer, Trunkenpolz et Beirer se sont mis d'accord sur ce point.

En effet, après ses graves blessures de Portimão, Pol Espargaró s'est rappelé au bon souvenir de tous avec quelques performances de haut niveau, comme par exemple sa sixième place au sprint de Spielberg, son deuxième Grand Prix après une pause de quatre mois et demi.

De plus, Pol a rendu de grands services au développement de la KTM RC16 au cours des quatre années 2017 à 2020, avec six podiums et deux pole positions.

Mais le rookie Augusto Fernández, suite à ses performances prometteuses et constantes, sera à l'avenir pilote d'essai et de réserve chez GASGAS et KTM - et participera à au moins six Grand Prix en 2024 avec une wildcard.

"Avec les 22 Grand Prix prévus, il devient de plus en plus important pour les usines d'avoir sous contrat des pilotes d'essai et de réserve forts", ont constaté Stefan Pierer et Hubert Trunkenpolz lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com.

La consolation pour Augusto Fernández : le groupe Pierer veut absolument une troisième équipe MotoGP pour 2025, l'Espagnol devrait alors y retrouver une place fixe.