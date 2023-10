GASGAS Tech3: 2024 con Pol Espargaró e Pedro Acosta

Pierer Mobility AG non ha ottenuto altri posti in MotoGP per il 2024 e ha quindi dovuto prendere una decisione difficile. Ora è chiaro: Augusto Fernández sarà il pilota di prova e sostituto.

Già al GP del Portogallo, alla fine di marzo, è apparso evidente che Pierer Mobility AG poteva trovarsi in un dilemma, in quanto si prevedeva una strozzatura del personale del GASGAS Tech3 Factory Racing Team per il 2024. Pol Espargaró aveva un contratto per il 2024, il campione del mondo della Moto2 Augusto Fernández avrebbe ottenuto una seconda stagione in MotoGP l'anno prossimo e inoltre si attendeva la promozione in MotoGP del favorito del campionato del mondo della Moto2 Pedro Acosta.

Gli austriaci hanno cercato per mesi di ottenere dalla Dorna i due posti vacanti della Suzuki in MotoGP, ma non li hanno ottenuti perché restano riservati a un nuovo costruttore come BMW o MV Agusta. Il Gruppo Pierer voleva affidare il nuovo terzo team MotoGP ad Aki Ajo (che ora gestisce con successo i team Moto3 e Moto2 della Red Bull KTM). Il finlandese sperava ancora in una squadra da corsa a Silverstone all'inizio di agosto - e c'era un titolare fisso in Pedro Acosta. Anche Marc Márquez è stato ripetutamente collegato a questi piani, almeno dal team manager Francesco Guidotti.

Ma le speranze di Pierer di ottenere due posti in MotoGP da Gresini, LCR o RNF non si sono concretizzate. E dopo un incontro tra il boss di KTM Stefan Pierer, il membro del consiglio di amministrazione Hubert Trunkenpolz e il direttore del motorsport Pit Beirer, venerdì al GP di Spielberg (il 18 agosto) con Carmelo e Carlos Ezpeleta, è stato finalmente chiaro: non ci sono due slot aggiuntivi per il 2024.

Così è stata presa una decisione al Gruppo Pierer al GP d'Austria , e SPEEDWEEK.com l'ha riportata in esclusiva: Pol Espargaró e Augusto Fernández si contenderanno il secondo posto GASGAS accanto a Pedro Acosta, che è considerato il nuovo Marc Márquez e ha già 50 punti di vantaggio su Tony Arbolino nel Campionato del Mondo Morto2.

Nel frattempo è stato deciso: Pol Espargaró e Pedro Acosta formeranno la squadra GASGAS-Tech3 nel 2024. Pierer, Trunkenpolz e Beirer si sono accordati su questo punto.

Dopotutto, Pol Espargaró si è fatto conoscere con alcune ottime prestazioni dopo il grave infortunio di Portimão, ad esempio con il 6° posto in volata a Spielberg, il suo secondo Gran Premio dopo una pausa di quattro mesi e mezzo.

Pol ha anche reso grande merito allo sviluppo della KTM RC16 nei quattro anni dal 2017 al 2020, con sei podi e due pole position.

Il debuttante Augusto Fernández, invece, dopo le sue promettenti e costanti prestazioni, assumerà in futuro il ruolo di pilota collaudatore e di riserva del Gruppo Pierer presso GASGAS e KTM e disputerà almeno sei Gran Premi nel 2024 con una wildcard.

"Con i 22 Gran Premi in programma, diventa sempre più importante per le fabbriche avere sotto contratto piloti di prova e di riserva forti", hanno dichiarato Stefan Pierer e Hubert Trunkenpolz in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

La consolazione per Augusto Fernández: il Gruppo Pierer vuole assolutamente un terzo team MotoGP per il 2025, dove lo spagnolo dovrebbe ottenere di nuovo un posto fisso.