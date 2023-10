GASGAS Tech3: 2024 com Pol Espargaró e Pedro Acosta

Já no GP de Portugal, no final de março, tornou-se óbvio que a Pierer Mobility AG poderia cair num dilema, porque era de esperar um estrangulamento de pessoal na GASGAS Tech3 Factory Racing Team para 2024. Pol Espargaró tinha contrato para 2024, o Campeão do Mundo de Moto2, Augusto Fernández, ia ter direito a uma segunda época de MotoGP no próximo ano e, para além disso, era de esperar a promoção do favorito do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta, ao MotoGP.

Os austríacos tentaram durante meses obter da Dorna os dois lugares vagos na Suzuki MotoGP, mas não os conseguiram porque continuam reservados para um novo construtor como a BMW ou a MV Agusta. O Grupo Pierer queria entregar a nova terceira equipa de MotoGP a Aki Ajo (que dirige atualmente a bem sucedida equipa de Moto3 e Moto2 da Red Bull KTM). O finlandês ainda estava à espera de uma equipa de corrida em Silverstone no início de agosto - e havia um titular fixo em Pedro Acosta. Marc Márquez também foi repetidamente ligado a estes planos, pelo menos pelo chefe de equipa Francesco Guidotti.

Mas as esperanças de Pierer de conseguir duas vagas de MotoGP da Gresini, LCR ou RNF também não se concretizaram. E depois de uma reunião entre o chefe da empresa KTM Stefan Pierer, o membro do conselho Hubert Trunkenpolz e o diretor de desportos motorizados Pit Beirer na sexta-feira no GP de Spielberg (a 18 de agosto) com Carmelo e Carlos Ezpeleta, ficou finalmente claro: não há duas vagas adicionais para 2024.

Assim, foi tomada uma decisão no Grupo Pierer no GP da Áustria, e o SPEEDWEEK.com noticiou em exclusivo: Pol Espargaró e Augusto Fernández vão lutar pelo segundo lugar da GASGAS ao lado de Pedro Acosta, que é considerado o novo Marc Márquez e já tem 50 pontos de vantagem sobre Tony Arbolino no Campeonato do Mundo de Morto2.

Entretanto, já está decidido: Pol Espargaró e Pedro Acosta formarão a equipa GASGAS-Tech3 em 2024. Pierer, Trunkenpolz e Beirer já concordaram com este facto.

Afinal de contas, Pol Espargaró tem-se destacado com alguns desempenhos fortes após as graves lesões sofridas em Portimão, por exemplo, com o 6º lugar no sprint em Spielberg, o seu segundo Grande Prémio após a pausa de quatro meses e meio.

Pol também teve um grande mérito no desenvolvimento da KTM RC16 durante os quatro anos de 2017 a 2020, com seis pódios e duas pole positions.

O novato Augusto Fernández, no entanto, assumirá o papel de piloto de testes e de reserva do Grupo Pierer no futuro na GASGAS e na KTM, após os seus desempenhos promissores e consistentes - e disputará pelo menos seis Grandes Prémios em 2024 com um wildcard.

"Com os 22 Grandes Prémios previstos, torna-se cada vez mais importante para as fábricas ter fortes pilotos de teste e de reserva sob contrato", referiram Stefan Pierer e Hubert Trunkenpolz numa entrevista à SPEEDWEEK.com.

A consolação para Augusto Fernández: o Grupo Pierer quer definitivamente uma terceira equipa de MotoGP para 2025, onde o espanhol deverá voltar a ter uma posição permanente.