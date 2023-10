Le MotoGP 2023 : Augmentation de 20 pour cent de l'audience TV

Alors que le championnat du monde MotoGP 2023 entre dans son dernier tiers avec une tournée asiatique intense, la Dorna a présenté des chiffres encourageants pour les douze premiers week-ends de course jusqu'au GP de Misano.

L'année dernière, le championnat du monde de MotoGP avait enregistré une baisse parfois importante du nombre de spectateurs lors de sa première année d'existence après l'ère Valentino Rossi et en raison de la situation économique difficile dans certains pays. Les responsables ont tenté d'y remédier, entre autres, avec le nouveau format incluant le sprint MotoGP du samedi.

Dorna Sports, le promoteur du championnat du monde, a présenté les chiffres des douze premiers Grands Prix de la saison en cours et a souligné que sur les marchés clés, chaque week-end de course avait enregistré une augmentation de l'audience par rapport à 2022. Ainsi, l'augmentation de l'audience télévisuelle globale sur un week-end est de plus de 20 pour cent, l'augmentation de l'audience télévisuelle pour le seul samedi est même chiffrée à 51 pour cent en moyenne.

Une tendance positive qui se reflète également dans les rangs des spectateurs sur les circuits. Non seulement le nombre de visiteurs se serait rétabli après la pandémie de Corona, mais il se situerait également systématiquement au-dessus du niveau de 2019.

Sur les onze Grands Prix dont les données sont disponibles, dix ont connu une augmentation significative de leur fréquentation - dans presque la moitié des cas, l'augmentation est supérieure à 30 pour cent, avec des pics de 60 et 80 pour cent, annonce la Dorna.

Au cours de la première moitié de l'année, plus de 1,6 million de fans ont assisté aux week-ends MotoGP - à noter le record de spectateurs du Mans avec 278 805 visiteurs et le nouveau record du Sachsenring avec 233 196 fans.

Cependant, les chiffres du 14e Grand Prix du week-end dernier au Mobility Resort de Motegi laissaient fortement à désirer : seuls 40.908 visiteurs le dimanche de la course et 76.125 sur trois jours ont été officiellement annoncés.