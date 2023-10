MotoGP 2023: Aumento del 20% dei telespettatori

Mentre il Campionato del Mondo MotoGP 2023 entra nel suo terzo finale con l'intenso tour asiatico, Dorna ha presentato dati incoraggianti per i primi dodici weekend di gara che precedono il GP di Misano.

L'anno scorso, nel primo anno dopo l'era di Valentino Rossi, e in considerazione della difficile situazione economica di alcuni Paesi, il Campionato del Mondo di MotoGP ha registrato un calo di spettatori, in alcuni casi significativo. Tra l'altro, i responsabili hanno cercato di contrastare questo fenomeno con il nuovo format che prevede una MotoGP sprint al sabato.

Il promotore del Campionato del Mondo Dorna Sports ha ora presentato i dati relativi ai primi dodici Gran Premi della stagione in corso, sottolineando che nei mercati chiave ogni singolo weekend di gara ha registrato un aumento degli ascolti rispetto al 2022. Secondo questi dati, l'aumento degli spettatori televisivi a livello globale in un fine settimana è superiore al 20%, e l'aumento dell'audience televisiva nella sola giornata di sabato è addirittura stimato in una media del 51%.

Si tratta di una tendenza positiva che si riflette anche sulle file degli spettatori negli autodromi. Non solo le presenze si sono riprese dopo la pandemia di Corona, ma sono anche costantemente al di sopra del livello del 2019.

Negli undici Gran Premi di cui sono disponibili i dati, in dieci occasioni si è registrato un aumento significativo delle presenze: in quasi la metà dei casi l'incremento è stato superiore al 30%, con punte del 60 e dell'80%, riferisce Dorna.

La prima metà dell'anno ha visto un totale di oltre 1,6 milioni di fan nei weekend del MotoGP, in particolare il record di presenze a Le Mans con 278.805 persone e il nuovo record del Sachsenring con 233.196 fan.

Tuttavia, i numeri del 14° Gran Premio dello scorso fine settimana al Mobility Resort di Motegi hanno lasciato molto a desiderare: sono state registrate ufficialmente solo 40.908 presenze la domenica della gara e 76.125 presenze nei tre giorni.