MotoGP 2023: Aumento de 20 por cento nos telespectadores

À medida que o Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 entra no seu último terço com a intensa digressão asiática, a Dorna apresentou números encorajadores para os primeiros doze fins-de-semana de corridas que antecedem o GP de Misano.

No ano passado, no primeiro ano após a era Valentino Rossi, e tendo em conta a difícil situação económica em alguns países, o Campeonato do Mundo de MotoGP registou uma diminuição de espectadores, que foi significativa em alguns casos. Entre outras coisas, os responsáveis tentaram contrariar esta situação com o novo formato que inclui um sprint de MotoGP no sábado.

A Dorna Sports, promotora do Campeonato do Mundo, apresentou agora os números relativos aos primeiros doze Grandes Prémios da presente temporada e sublinhou que, nos principais mercados, cada fim de semana de corrida registou um aumento de audiências em comparação com 2022. De acordo com estes números, o aumento de espectadores de televisão a nível global durante um fim de semana é superior a 20 por cento, e o aumento da audiência televisiva só no sábado é mesmo avaliado numa média de 51 por cento.

Esta é uma tendência positiva que também se reflecte nas fileiras de espectadores nas pistas de corrida. Não só os números da assistência recuperaram após a pandemia do coronavírus, como também estão consistentemente acima do nível de 2019.

Nos onze Grandes Prémios de que há dados disponíveis, houve um aumento significativo da assistência em dez ocasiões - em quase metade dos casos, o aumento foi superior a 30 por cento, com picos de 60 e 80 por cento, informa a Dorna.

A primeira metade do ano registou um total de mais de 1,6 milhões de fãs nos fins-de-semana de MotoGP - nomeadamente o recorde de assistência em Le Mans com 278.805 e o novo recorde de Sachsenring com 233.196 fãs.

No entanto, os números do 14º Grande Prémio, realizado no fim de semana passado no Mobility Resort Motegi, deixaram muito a desejar: apenas 40 908 no domingo de corrida e 76 125 visitantes durante os três dias foram oficialmente registados.