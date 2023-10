Cecchinello : "Zarco a des contrats avec le HRC et le LCR".

Les médias italiens ont récemment spéculé que l'actuel pilote Gresini-Racing-Ducati Fabio "Diggia" Di Giannantonio pourrait se voir proposer un contrat pour le LCR Honda Team en 2024. Cette information a été démentie sans équivoque aujourd'hui par le propriétaire de l'équipe, Lucio Cecchinello.

"C'est une 'non story'", a déclaré le septuple vainqueur du GP 125cc, qui gère son équipe MotoGP avec Honda depuis 2006 (elle a commencé avec Casey Stoner). "Zarco a signé des contrats avec HRC et LCR et roulera chez nous. Cette histoire est donc terminée pour moi".

Lors du GP du Japon, il était devenu évident que les managers de Repsol-Honda cherchaient un remplaçant à Marc Márquez et avaient frappé à la porte non seulement de Pedro Acosta et Miguel Oliveira, mais aussi éventuellement d'Augusto Fernández. Et bien entendu, on a supposé que le HRC pourrait transférer Johann Zarco chez Repsol Honda aux côtés de Joan Mir et promouvoir Iker Lecuona de l'équipe Superbike chez LCR en cas de grave pénurie de pilotes. Ce n'est pas pour rien que le HRC a déjà utilisé l'Espagnol en 2023 à Silverstone, Spielberg et Barcelone chez LCR à la place de Rins et auparavant deux fois chez Repsol-Honda à la place de Mir ou Márquez.

Chez LCR-Honda, on sait déjà qu'Alex Rins (double fracture du tibia et du péroné le 10 juin au Mugello) s'envolera pour l'Indonésie et y participera au moins à l'entraînement du vendredi. Cecchinello : "Oui, Alex fera une nouvelle tentative de retour comme à Motegi. Si Alex se sent bien après la FP1, il continuera. Si ce n'est pas le cas, il sera remplacé par Stefan Bradl, qui viendra de toute façon à Mandalika".

Pour rappel, Rins a perdu 3,7 secondes au Japon le vendredi et a confié sa Honda RC213V pour le samedi à Stefan Bradl, le pilote remplaçant de LCR en 2023, qui a jusqu'à présent effectué trois GP (Assen, Buddh Circuit et Motegi) et a toujours marqué des points le dimanche.

Chez Repsol Honda, seul Joan Mir a été retenu comme pilote pour 2024. Taka Nakagami a été présenté comme le deuxième pilote de LCR pour 2024, le vainqueur du Texas Rins étant transféré à l'équipe d'usine Yamaha.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.