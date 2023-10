Cecchinello: "Zarco ha contratti con HRC e LCR".

I media italiani hanno ipotizzato che l'attuale pilota del Gresini Racing Ducati Fabio "Diggia" Di Giannantonio possa essere ingaggiato dal team LCR Honda per il 2024. La notizia è stata smentita oggi in modo inequivocabile dal proprietario del team Lucio Cecchinello.

"Questa è una 'non storia'", ha ribadito il sette volte vincitore di un GP in 125cc, che gestisce il suo team MotoGP con Honda dal 2006 (ha iniziato con Casey Stoner). "Zarco ha firmato i contratti con HRC e LCR e correrà con noi. Per me la storia finisce qui".

Al GP del Giappone era emerso chiaramente che i dirigenti della Repsol Honda stavano cercando un sostituto per Marc Márquez e avevano bussato alla porta non solo di Pedro Acosta e Miguel Oliveira, ma forse anche di Augusto Fernández. Inoltre, si era ipotizzato che la HRC potesse trasferire Johann Zarco alla Repsol Honda insieme a Joan Mir, in caso di grave carenza di piloti, e promuovere Iker Lecuona dal team Superbike alla LCR. Non per niente HRC ha già utilizzato lo spagnolo in LCR al posto di Rins a Silverstone, Spielberg e Barcellona nel 2023 e due volte in Repsol-Honda al posto di Mir o Márquez.

Alla LCR-Honda è già certo che Alex Rins (doppia frattura di tibia e perone il 10 giugno al Mugello) volerà in Indonesia e parteciperà almeno alle prove del venerdì. Cecchinello: "Sì, Alex farà un altro tentativo di rientro come a Motegi. Se Alex si sentirà bene dopo le FP1, continuerà. In caso contrario, lo sostituirà Stefan Bradl, che verrà sicuramente a Mandalika".

Come promemoria, Rins ha perso 3,7 secondi in Giappone il venerdì e ha consegnato la sua Honda RC213V per il sabato al sostituto Stefan Bradl, che finora ha fatto tre apparizioni nei GP del LCR nel 2023 (Assen, Buddh Circuit e Motegi) ed è sempre andato a segno la domenica.

In casa Repsol Honda, finora è stato confermato solo Joan Mir come pilota per il 2024. Taka Nakagami è stato presentato come secondo pilota di LCR per il 2024, mentre il vincitore texano Rins passa al team ufficiale Yamaha.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1.10.):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.