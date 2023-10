Cecchinello: "Zarco tem contratos com a HRC e a LCR".

Os meios de comunicação social italianos têm especulado que o atual piloto da Gresini Racing Ducati, Fabio "Diggia" Di Giannantonio, poderá assinar contrato com a equipa LCR Honda para 2024. Isso foi hoje inequivocamente negado pelo proprietário da equipa, Lucio Cecchinello.

"Isto é uma 'não história'", afirmou o sete vezes vencedor do GP de 125cc, que dirige a sua equipa de MotoGP com a Honda desde 2006 (começou com Casey Stoner). "Zarco assinou contratos com a HRC e a LCR e vai correr connosco. É o fim dessa história para mim".

Tornou-se evidente no GP do Japão que os responsáveis da Repsol Honda estavam à procura de um substituto para Marc Márquez e tinham batido à porta não só de Pedro Acosta e Miguel Oliveira, mas possivelmente também de Augusto Fernández. E, claro, havia especulações de que a HRC poderia transferir Johann Zarco para a Repsol Honda, ao lado de Joan Mir, no caso de uma grave falta de pilotos, e promover Iker Lecuona da equipa de Superbike para a LCR. Não é por acaso que a HRC já utilizou o espanhol na LCR em vez de Rins em Silverstone, Spielberg e Barcelona em 2023 e duas vezes antes na Repsol-Honda em vez de Mir ou Márquez.

Na LCR-Honda já é certo que Alex Rins (dupla fratura da tíbia e do perónio a 10 de junho em Mugello) vai voar para a Indonésia e, pelo menos, participar nos treinos de sexta-feira. Cecchinello: "Sim, o Alex vai fazer outra tentativa de regresso como em Motegi. Se o Alex se sentir bem depois do FP1, vai continuar. Se não, Stefan Bradl irá substituí-lo, que irá definitivamente para Mandalika."

Como lembrete, Rins perdeu 3,7 segundos no Japão na sexta-feira e entregou a sua Honda RC213V para sábado ao piloto substituto Stefan Bradl, que fez três participações em GPs até agora na LCR em 2023 (Assen, Buddh Circuit e Motegi) e sempre pontuou no domingo.

Na Repsol Honda, apenas Joan Mir foi confirmado como piloto para 2024 até ao momento. Taka Nakagami foi apresentado como o segundo piloto da LCR para 2024, com o vencedor do Texas, Rins, a mudar-se para a equipa de fábrica da Yamaha.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1.10.):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.