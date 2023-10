Dall'Igna : "Marc sur Ducati ? Mérite de Gresini"

Gigi Dall'Igna est impatient de voir Marc Márquez sur une Desmosedici. Mais en même temps, le directeur de course de Ducati ne se lasse pas de souligner que c'est Gresini Racing qui est responsable de son engagement.

Certes, Gresini Racing n'a pas encore fait de déclaration officielle. Après la confirmation mercredi par les Japonais de la séparation de Marc Márquez et de Honda à la fin de la saison, le directeur de la compétition de Ducati, Gigi Dall'Igna, parle déjà ouvertement dans une interview accordée au célèbre quotidien sportif italien "La Gazzetta dello Sport" de la nouvelle recrue de marque pour 2024.

"L'opération est à mettre au crédit de Gresini, c'est eux qui l'ont fait venir, pas Ducati", a souligné Dall'Igna. Mais le maître d'œuvre de Borgo Panigale a bel et bien parlé avec l'octuple champion du monde. "Oui, c'est vrai, j'ai parlé de beaucoup de choses avec Marc. Mais je tiens à souligner que ce n'était pas mon idée. Il s'agit d'une équipe qui a décidé de conclure un accord avec un pilote. Mais bien sûr, cela me fait plaisir de voir des pilotes forts sur mes motos".

En ce qui concerne les détails, le manager général de Ducati Corse est resté discret. Il devrait s'agir d'un contrat d'un an ("Mais il a le contrat avec Gresini") et il est probable que l'Espagnol de 30 ans n'amènera pas ses équipiers de longue date de Repsol Honda chez Gresini Racing. "Je pense qu'il viendra seul", a déclaré Dall'Igna.

Le sextuple champion de MotoGP recevra-t-il en 2024 une GP23 au niveau de la finale de la saison 2023 ? "Il reste à définir si ce sera celle ou celui d'avant les récentes évolutions qui sont encore en cours d'analyse et qui présentent des aspects critiques", a expliqué le directeur de course de Ducati.

Gigi Dall'Igna ne cache pas non plus qu'il est curieux de voir Marc Márquez sur une Ducati. "Absolument, c'est un pilote qui a beaucoup gagné, l'un des pilotes les plus importants de l'histoire". Mais en même temps, il a souligné que Ducati disposait déjà de pilotes forts.

A la question de savoir si l'homme aux 59 victoires en MotoGP serait un prétendant au titre en 2024, Dall'Igna a répondu : "Bezzecchi aussi est un prétendant avec la moto de 2022, cela dépendra aussi de Marc".

Le fait que l'engagement d'un Marc Márquez par une équipe cliente Ducati pourrait mettre en danger l'équilibre existant chez le constructeur italien n'est pas à écarter. "C'est l'une des préoccupations, l'un des défis à relever", a reconnu Dall'Igna. "Nous devrons être bons pour gérer des pilotes forts avec des caractères forts. A part Marc, nous avons déjà une concentration élevée de champions. Maintenant, nous en ajoutons un qui est peut-être un peu plus 'encombrant', mais nous comprenons notre travail".

Résultats MotoGP Course GP, Motegi (1.10.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

18. Oliveira, Aprilia, 1 tour de retard

19. Viñales, Aprilia, 1 tour de retard

- Zarco, Ducati, non classé après une chute

- Binder, KTM, 7 tours de retard

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.