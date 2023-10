Dall'Igna: "Marc in Ducati? Merito di Gresini"

Gresini Racing non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale. Dopo che la separazione da Marc Márquez e dalla Honda a fine stagione è stata confermata dai giapponesi mercoledì, il boss di Ducati Racing Gigi Dall'Igna parla già apertamente del nuovo arrivato di spicco per il 2024 in un'intervista al noto quotidiano sportivo italiano "La Gazzetta dello Sport".

"L'operazione è merito di Gresini, che l'ha preso, non della Ducati", ha sottolineato Dall'Igna. Tuttavia, la mente di Borgo Panigale ha parlato molto con l'otto volte campione del mondo. "Sì, l'ho fatto, ho parlato con Marc di molte cose. Ma voglio sottolineare che non è stata una mia idea. Si tratta di una squadra che ha deciso di fare un accordo con un pilota. Ma certo, sono felice di vedere piloti forti sulle mie moto".

Il direttore generale di Ducati Corse è stato cauto sui dettagli. È probabile che si tratti di un accordo di un anno ("Ma ha un contratto con Gresini") e presumibilmente il trentenne spagnolo non porterà con sé i suoi collaboratori di lunga data dalla Repsol Honda alla Gresini Racing. "Credo che verrà da solo", ha detto Dall'Igna.

Il sei volte campione della MotoGP 2024 avrà una GP23 all'altezza del finale di stagione 2023? "È ancora da definire se sarà quella o quella precedente alle recenti evoluzioni, che sono ancora in fase di analisi e presentano aspetti critici", ha spiegato il boss di Ducati racing.

Gigi Dall'Igna non nasconde di essere curioso di vedere Marc Márquez su una Ducati. "Assolutamente, è un pilota che ha vinto molto, uno dei piloti più importanti della storia". Allo stesso tempo, ha anche sottolineato che la Ducati ha già dei piloti forti.

Alla domanda se il 59 volte vincitore della MotoGP fosse un pretendente al titolo nel 2024, Dall'Igna ha risposto: "Anche Bezzecchi è un pretendente con la moto del 2022, dipenderà anche da Marc".

Non si può escludere che l'ingaggio di Marc Márquez da parte di un team cliente Ducati possa minacciare l'attuale equilibrio della casa italiana. "È una delle preoccupazioni, una delle sfide da affrontare", ha ammesso Dall'Igna. "Dovremo essere bravi a gestire piloti forti con caratteri forti. Oltre a Marc, abbiamo già una maggiore concentrazione di campioni. Ora ne aggiungiamo uno che forse è un po' più 'ingombrante', ma capiamo il nostro lavoro".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi (1 ottobre):

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

18° Oliveira, Aprilia, 1 giro in meno

19° Viñales, Aprilia, 1 giro in meno

- Zarco, Ducati, non classificato dopo la caduta

- Binder, KTM, 7 giri in meno

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.