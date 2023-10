Dall'Igna: "Marc na Ducati? Crédito para a Gresini"

A Gresini Racing ainda não fez uma declaração oficial. Depois da separação de Marc Márquez e da Honda no final da temporada ter sido confirmada pelos japoneses na quarta-feira, o chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, já fala agora abertamente sobre o proeminente recém-chegado para 2024, numa entrevista ao conceituado diário desportivo italiano "La Gazzetta dello Sport".

"A operação é mérito da Gresini, foram eles que o conseguiram, não a Ducati", sublinhou Dall'Igna. No entanto, o cérebro em Borgo Panigale falou muito com o oito vezes campeão mundial. "Sim, falei, falei com Marc sobre muitas coisas. Mas quero sublinhar que a ideia não foi minha. Trata-se de uma equipa que decidiu fazer um acordo com um piloto. Mas claro, estou contente por ver pilotos fortes nas minhas motos."

O diretor geral da Ducati Corse foi cauteloso quanto aos detalhes. É provável que seja um acordo de um ano ("Mas ele tem o contrato com a Gresini") e presumivelmente o espanhol de 30 anos não trará consigo os seus membros de longa data da equipa da Repsol Honda para a Gresini Racing. "Penso que ele virá sozinho", disse Dall'Igna.

O hexacampeão de MotoGP de 2024 terá uma GP23 no mesmo nível do final da temporada de 2023? "Ainda está para ser definido se será aquele ou aquele antes das recentes evoluções, que ainda estão a ser analisadas e têm aspectos críticos", explicou o chefe de corrida da Ducati.

Gigi Dall'Igna também não esconde que está curioso para ver Marc Márquez numa Ducati. "Sem dúvida, ele é um piloto que ganhou muito, um dos pilotos mais importantes da história." Ao mesmo tempo, ele também enfatizou que a Ducati já tem pilotos fortes.

Questionado sobre se o 59 vezes vencedor do MotoGP era um candidato ao título em 2024, Dall'Igna respondeu: "Bezzecchi também é um candidato com a moto de 2022, também dependerá de Marc".

O facto de a contratação de Marc Márquez por uma equipa cliente da Ducati poder ameaçar o equilíbrio existente no construtor italiano não pode ser ignorado. "Essa é uma das preocupações, um dos desafios a serem enfrentados", admitiu Dall'Igna. "Teremos de ser bons a lidar com pilotos fortes com carácter forte. Para além do Marc, já temos uma maior concentração de campeões. Agora estamos a adicionar um que talvez seja um pouco mais 'pesado', mas entendemos o nosso trabalho."

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi (1 de outubro):

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 s

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

18º Oliveira, Aprilia, 1 volta abaixo

19º Viñales, Aprilia, 1 volta abaixo

- Zarco, Ducati, não classificado após queda

- Binder, KTM, 7 voltas abaixo

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.