Fixé par la loi : GASGAS 2024 avec Acosta et Augusto Fernández

Pedro Acosta, 19 ans, champion du monde Moto3 en 2021 et actuellement leader du championnat Moto2 avec 50 points d'avance sur Tony Arbolino, fera comme prévu ses débuts en MotoGP l'année prochaine sous les couleurs de GASGAS.

L'annonce de l'ascension d'Acosta n'était plus qu'une question de temps, et il est désormais définitivement établi qu'il formera l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3 aux côtés d'Augusto Fernández en 2024. L'Espagnol de 26 ans, champion du monde de Moto2 l'année dernière, se voit donc offrir une deuxième saison complète dans la catégorie reine.

"Nous avons dû prendre une décision importante et difficile pour notre équipe GASGAS pour 2024", a expliqué le directeur de Motorsport Pit Beirer. "Les premiers pas d'Augusto en MotoGP ont été impressionnants et nous sommes pleinement convaincus qu'il a la vitesse et l'intelligence nécessaires pour continuer à progresser. Pedro est particulièrement talentueux. Il a déjà gagné tellement de choses, et si rapidement, et en 2024, il s'agira pour lui d'apprendre à passer à l'étape suivante avec les grands garçons du MotoGP".

Pol Espargaró faisait partie de cette décision commune, prise en fonction des objectifs à court et à long terme de Pierer Mobility AG. L'Espagnol de 32 ans restera toutefois l'année prochaine un élément décisif et apprécié du projet de sport automobile des Autrichiens, et ce des deux côtés du mur des stands, comme le précise le communiqué officiel.

Le groupe Pierer mise sur les capacités de développement de Pol, qui a déjà fait de la RC16 une moto capable de gagner de 2017 à 2020 et qui est désormais prévu en 2024 comme pilote d'essai et de réserve avec six engagements sous wildcard.

Pit Beirer a souligné à ce sujet : "Je tiens à remercier Pol pour tout ce qu'il a fait et continuera à faire pour nous. Ce gars est super dur et super déterminé, c'est pourquoi nous voulons continuer à compter sur lui comme un élément important de notre structure. Pol mérite mon plus grand respect pour son ouverture d'esprit et son attitude proactive. Cela souligne l'homme formidable qu'il est et qui nous a aidés dans cette situation. Cela montre aussi sa passion pour le sport et ses pensées pour l'avenir".