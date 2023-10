Fisso: GASGAS 2024 con Acosta e Augusto Fernández

Dopo un difficile processo decisionale, ora è ufficiale: accanto all'emergente Pedro Acosta, Augusto Fernández disputerà la sua seconda stagione in MotoGP per GASGAS Factory Racing Tech3 nel 2024.

Come previsto, il 19enne Pedro Acosta, Campione del Mondo Moto3 2021 e attuale leader del Campionato del Mondo Moto2 con 50 punti di vantaggio su Tony Arbolino, farà il suo debutto in MotoGP con i colori GASGAS il prossimo anno.

L'annuncio della promozione di Acosta era solo questione di tempo, e ora è finalmente certo che nel 2024 formerà il team GASGAS Factory Racing Tech3 al fianco di Augusto Fernández. Il 26enne spagnolo, l'anno scorso campione del mondo della Moto2, avrà così la possibilità di disputare una seconda stagione completa nella classe regina.

"Abbiamo dovuto prendere una decisione importante e difficile per il nostro team GASGAS per il 2024", ha spiegato il Direttore Motorsport Pit Beirer. "I primi passi di Augusto in MotoGP sono stati impressionanti e siamo pienamente convinti che abbia la velocità e l'intelligenza per continuare a progredire. Pedro è un talento speciale. Ha già vinto tanto, e così rapidamente, e nel 2024 dovrà imparare a fare il passo successivo con i grandi della MotoGP".

Pol Espargaró ha fatto parte di questa decisione comune, presa tenendo conto degli obiettivi a breve e lungo termine di Pierer Mobility AG. Tuttavia, il 32enne spagnolo rimarrà una parte cruciale e preziosa del progetto motoristico austriaco anche l'anno prossimo, su entrambi i lati del muretto dei box, secondo la dichiarazione ufficiale.

Il Gruppo Pierer punta sulle capacità di sviluppo di Pol, che ha già trasformato la RC16 in una moto in grado di vincere dal 2017 al 2020, ed è ora destinato a fare da collaudatore e da pilota di riserva con sei wildcard nel 2024.

Pit Beirer ha sottolineato: "Voglio ringraziare Pol per tutto quello che ha fatto e continuerà a fare per noi. Questo ragazzo è super-forte e super-decisivo, quindi vogliamo continuare a contare su di lui come parte importante della nostra struttura. Pol si guadagna il mio massimo rispetto per la sua apertura mentale e il suo atteggiamento proattivo. Sottolinea quanto sia una grande persona che ci ha aiutato in questa situazione. Dimostra anche la sua passione per questo sport e i suoi pensieri sul futuro".