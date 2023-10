Fixa: GASGAS 2024 com Acosta e Augusto Fernández

Como esperado, Pedro Acosta, de 19 anos, Campeão do Mundo de Moto3 em 2021 e atual líder do Campeonato do Mundo de Moto2 com 50 pontos de vantagem sobre Tony Arbolino, vai fazer a sua estreia no MotoGP com as cores da GASGAS no próximo ano.

O anúncio da promoção de Acosta era apenas uma questão de tempo, e agora também é finalmente certo que ele formará a equipa GASGAS Factory Racing Tech3 ao lado de Augusto Fernández em 2024. O espanhol de 26 anos, Campeão do Mundo de Moto2 no ano passado, terá assim direito a uma segunda época completa na categoria rainha.

"Tivemos de tomar uma decisão importante e difícil para a nossa equipa GASGAS para 2024", explicou o Diretor de Desportos Motorizados Pit Beirer. "Os primeiros passos do Augusto no MotoGP foram impressionantes e estamos plenamente convencidos de que ele tem a velocidade e a inteligência para continuar a progredir. O Pedro é um talento especial. Já ganhou tanto, e tão rapidamente, e 2024 será para ele aprender a dar o próximo passo com os grandes do MotoGP."

Pol Espargaró fez parte desta decisão conjunta, que foi tomada tendo em conta os objectivos a curto e longo prazo da Pierer Mobility AG. No entanto, o espanhol de 32 anos continuará a ser uma parte crucial e valiosa do projeto de desporto motorizado do austríaco no próximo ano, em ambos os lados da parede das boxes, de acordo com o comunicado oficial.

O Grupo Pierer está a apostar nas capacidades de desenvolvimento de Pol, que já transformou a RC16 numa moto capaz de vencer de 2017 a 2020, e está agora destinado a ser um piloto de testes e de reserva com seis entradas wildcard em 2024.

Pit Beirer sublinhou: "Quero agradecer ao Pol por tudo o que fez e continuará a fazer por nós. Este homem é super-resistente e super-decisivo, por isso queremos continuar a contar com ele como uma parte importante da nossa estrutura. O Pol merece todo o meu respeito pela sua abertura de espírito e atitude proactiva. É uma excelente pessoa que nos ajudou nesta situação. Mostra também a sua paixão pelo desporto e as suas ideias para o futuro".