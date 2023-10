Alex Márquez : feu vert pour un voyage en Indonésie

Bonne nouvelle pour le pilote Gresini Ducati Alex Márquez : ses médecins lui ont donné l'autorisation de tenter un retour à la compétition lors du "Pertamina Grand Prix of Indonesia" à Lombok la semaine prochaine.

Le 23 septembre, lors du premier GP d'Inde sur le circuit international de Buddh, Alex Márquez a été victime d'un highsider lors de la qualification 1. L'Espagnol de 27 ans s'en est sorti avec trois côtes cassées sur le côté gauche. Les médecins lui ont prescrit au moins dix jours de repos, raison pour laquelle il a manqué le GP du Japon le week-end dernier.

Ce vendredi, Alex Márquez a fait savoir via ses canaux de médias sociaux qu'il ferait le voyage jusqu'en Indonésie pour le prochain Grand Prix(du 13 au 15 octobre). "J'ai reçu le feu vert de l'équipe médicale pour me rendre en Indonésie. Je vais être prudent et vérifier mes sensations séance après séance", a-t-il annoncé. "Je suis impatient de revenir".

Jeudi, le double champion du monde (en Moto3 en 2014 et en Moto2 en 2019) devra encore passer le contrôle de forme obligatoire auprès des médecins du MotoGP à Mandalika, puis il pourra enfourcher pour la première fois sa Desmosedici GP22 vendredi.

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.