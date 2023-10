Alex Márquez: via libera al viaggio in Indonesia

Buone notizie per il pilota Gresini-Ducati Alex Márquez: i suoi medici gli hanno dato il via libera per un tentativo di ritorno al "Pertamina Grand Prix of Indonesia" a Lombok la prossima settimana.

In occasione del primo GP d'India al Buddh International Circuit, Alex Márquez è caduto in un highsider durante le qualifiche 1 del 23 settembre. Il 27enne spagnolo ha riportato la rottura di tre costole sul lato sinistro. I medici gli hanno ordinato di riposare per almeno dieci giorni, motivo per cui ha saltato il GP del Giappone dello scorso fine settimana.

Oggi, venerdì, Alex Márquez ha annunciato tramite i suoi canali social media che si recherà in Indonesia per il prossimo Gran Premio(13-15 ottobre). "Ho ricevuto il via libera dal team medico per recarmi in Indonesia. Starò attento e controllerò le mie sensazioni sessione per sessione", ha annunciato. "Non vedo l'ora di tornare".

Giovedì il due volte campione del mondo (2014 in Moto3 e 2019 in Moto2) dovrà ancora superare la visita di idoneità obbligatoria con i medici della MotoGP a Mandalika, poi potrà tornare in sella alla sua Desmosedici GP22 per la prima volta venerdì.

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia 64. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 478 punti. 2° Mooney VR46 Racing 400. 3° Ducati Lenovo Team 354. 4° Red Bull KTM Factory Racing 326. 5° Aprilia Racing 310. 6° Monster Energy Yamaha 188. 7° Gresini Racing 161. 8° CryptoDATA RNF 109. 9° LCR Honda 98. 10° GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11° Repsol Honda 84.