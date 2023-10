Alex Márquez: luz verde para uma viagem à Indonésia

No primeiro GP da Índia, disputado no Circuito Internacional de Buddh, Alex Márquez sofreu um acidente na qualificação 1, a 23 de setembro. O espanhol de 27 anos sofreu três costelas partidas do lado esquerdo. Os médicos ordenaram-lhe que repousasse durante pelo menos dez dias, razão pela qual falhou o GP do Japão no fim de semana passado.

Hoje, sexta-feira, Alex Márquez anunciou através dos seus canais nas redes sociais que vai viajar para a Indonésia para o próximo Grande Prémio(13-15 de outubro). "Recebi luz verde da equipa médica para viajar para a Indonésia. Vou ter cuidado e verificar as minhas sensações sessão a sessão", anunciou. "Estou ansioso por regressar".

Na quinta-feira, o bicampeão mundial (2014 em Moto3 e 2019 em Moto2) ainda terá que passar pelo exame físico obrigatório com os médicos de MotoGP em Mandalika, então ele pode voltar em sua Desmosedici GP22 pela primeira vez na sexta-feira.

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2º Martin 316. 3º Bezzecchi 265. 4º Binder 201. 5º Aleix Espargaró 171. 6º Zarco 162. 6º 7º Viñales 139. 8º Marini 135. 9º Miller 125. 10º Quartararo 111. 11º Alex Márquez 108. 12º Morbidelli 77. 13º Oliveira 69. 14º Augusto Fernández 67. 15º Marc Márquez 64. 16º Dirigente da Desmosedici GP22, 16º Dirigente da Desmosedici GP22, 17º. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 478 pontos. 2º Mooney VR46 Racing 400. 3º Ducati Lenovo Team 354. 4º Red Bull KTM Factory Racing 326. 5º Aprilia Racing 310. 6º Monster Energy Yamaha 188. 7º Gresini Racing 161. 8º CryptoDATA RNF 109. 9º LCR Honda 98. 10º GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11º Repsol Honda 84.