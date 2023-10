Le grand pas de Marc Márquez et sa signification

C'est officiel depuis mercredi : Marc Márquez et Honda se sépareront après la saison 2023. Quelle est la question soulevée par cette décision, quels sont les précédents et ce qu'on peut lui attendre chez Ducati.

Le fait que Marc Márquez quitte prématurément Honda pour Ducati est le coup le plus important sur le marché des pilotes depuis les multiples changements de couleur de Valentino Rossi. Une décision qui soulève au moins deux questions brûlantes.

La première question concerne le statu quo. Marc risque-t-il de devenir simplement un autre des pilotes rapides de Ducati en rejoignant le plus grand gang du peloton ? Ou la formidable combinaison de talent et de volonté du multi-champion du monde vieillissant est-elle encore assez forte pour reléguer les autres au rang de seconds rôles ? En février, il aura 31 ans.

Seul le temps le dira bien sûr, mais il faut se garder de parier contre le fait que Marc Márquez ne va pas au moins sérieusement agacer la troupe Ducati. Tous ceux qui ont suivi sa carrière ne peuvent que s'étonner de ses performances. Son palmarès en championnat du monde - avec six titres en MotoGP entre 2013 et 2019 - est une preuve suffisante de sa côte de conduite. Et sa détermination pure et simple n'a fait que s'accentuer au cours des mauvaises années qui ont suivi.

Le deuxième point d'interrogation concerne Honda, la marque la plus performante de l'histoire du championnat du monde de moto. Que diable vont-ils faire maintenant ? Qui peut remplacer le pilote qui a même remporté plus de titres que Mick Doohan ?

Pour 2024, les espoirs reposeront sur Joan Mir et le nouveau venu expérimenté Johann Zarco, deux anciens champions du monde, aux côtés de Takaaki Nakagami et de celui qui mordra dans la pomme peut-être acide et prendra la succession de Marc.

Séparation après 11 ans, 6 titres et 59 victoires

La décision de Marc de rompre le contrat existant avec HRC découle clairement d'un désenchantement croissant vis-à-vis d'une RC213V qui a progressivement pris du retard par rapport à ses concurrentes européennes. Une souffrance que Honda partage avec Yamaha. Une chute au classement et de nombreuses chutes et blessures en ont été la conséquence.

Fait significatif : bien que Marc Márquez ait déjà manqué trois Grands Prix et deux autres courses principales cette saison, il est en tête du classement des crashs avec 20 chutes. Rien que sur le Sachsenring, il a chuté cinq fois en 40 heures. Il a alors annulé sa participation aux courses dominicales du GP d'Allemagne et du Dutch TT à Assen.

Depuis, l'homme aux 59 victoires en MotoGP a adopté une nouvelle approche : il ne dépasse plus ses limites, mais se concentre sur la collecte d'informations, a-t-il expliqué à plusieurs reprises au cours de la deuxième moitié de la saison. Mais Marc est Marc et cette approche n'a duré que jusqu'à ce qu'un circuit spécial en Inde et le temps pluvieux au Japon lui offrent la possibilité d'un bon résultat - et qu'il obtienne son premier podium en GP depuis presque un an.

Mais c'est peut-être son environnement familial qui a eu la plus grande influence. Son frère cadet Alex a terminé sa troisième et dernière saison de MotoGP sur Honda l'année précédente avec 21 chutes qui ont terni sa réputation et une misérable 17e place au championnat du monde. Pour 2023, il est passé à une Ducati - et est monté sur le podium dès sa deuxième tentative au GP d'Argentine. On ne peut qu'imaginer ce qui a été dit à la table commune.

Marc Márquez comme Valentino Rossi ?

Il existe quelques précédents remarquables qui remontent aux années 1950 et à Geoff Duke. Ce dernier a remporté trois titres pour Norton en 1951 et 1952 (2x 350 cm3, 1x 500 cm3), puis a laissé tomber ce constructeur techniquement dépassé pour passer chez Gilera en 1953. Avec les Italiens, il fêta encore trois titres consécutifs en 500 cm3.

Mike Hailwood n'a pas réussi à ajouter de nouveaux triomphes à ses quatre titres en 500 cm3 pour MV Agusta après son passage chez Honda en 1966. Giacomo Agostini (dont l'arrivée chez MV avait précipité le départ d'Hailwood) a ensuite réussi à gagner sur une Yamaha en 1975, après avoir remporté huit titres avec MV Agusta.

Le champion suivant, couronné sur différentes marques, fut Eddie Lawson. Son départ brutal de Yamaha pour Honda en 1989 a irrité son ancien employeur et a également mis Wayne Gardner, le champion 1987 de Honda, dans de sérieux problèmes.

Valentino Rossi a abandonné Honda avant la saison 2004 pour poursuivre son parcours avec Yamaha, avant de faire un intermède désastreux chez Ducati, puis de revenir chez Yamaha. Son grand rival Casey Stoner a quant à lui remporté son premier titre sur Ducati et le second sur Honda.

Marc est facilement mis sur un pied d'égalité avec ces derniers et son passage chez Ducati - même dans une équipe satellite - ne manquera pas d'irriter les as actuels du constructeur de Borgo Panigale. Mais les vaincra-t-il aussi ? Et pourrait-il égaler Rossi et le faire dès la première course ?



A mon avis, oui.