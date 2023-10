Il grande passo di Marc Márquez e il suo significato

Il ritiro anticipato di Marc Márquez dalla Honda e il suo passaggio alla Ducati è la mossa più significativa nel mercato dei piloti dopo i molteplici cambi di colore di Valentino Rossi. È una decisione che porta con sé almeno due domande scottanti.

La prima riguarda lo status quo. Marc rischia di diventare solo un altro dei veloci piloti Ducati quando si unisce alla più grande banda del settore? Oppure la formidabile combinazione di talento e forza di volontà dell'anziano pluricampione del mondo è ancora abbastanza forte da relegare gli altri a ruoli di supporto? A febbraio compirà 31 anni.

Solo il tempo lo dirà, naturalmente, ma non si può scommettere che Marc Márquez non dia fastidio alla squadra Ducati. Chiunque abbia seguito la sua carriera non può che meravigliarsi dei suoi successi. La sua striscia di campionati del mondo - con sei titoli della MotoGP tra il 2013 e il 2019 - è una prova sufficiente della sua capacità di guida. E la sua determinazione è emersa ancora di più negli anni difficili che sono seguiti.

Il secondo punto interrogativo riguarda la Honda, il marchio di maggior successo nella storia del Motomondiale. Cosa faranno ora? Chi potrà sostituire il pilota che ha vinto più titoli di Mick Doohan?

Le speranze per il 2024 sono riposte in Joan Mir e nel veterano Johann Zarco, due ex campioni del mondo, oltre che in Takaaki Nakagami e in chi eventualmente prenderà la palla al balzo per succedere a Marc.

Separazione dopo 11 anni, 6 titoli e 59 vittorie

La decisione di Marc di rescindere il contratto in essere con HRC deriva chiaramente da una crescente disillusione nei confronti di una RC213V che è rimasta gradualmente indietro rispetto ai suoi rivali europei. Una sofferenza che Honda condivide con Yamaha. Il risultato è stato un crollo in classifica e numerose cadute e infortuni.

È significativo che Marc Márquez, pur avendo già saltato tre Gran Premi e altre due gare principali in questa stagione, sia in testa alla classifica degli incidenti con 20 cadute. Solo al Sachsenring è caduto cinque volte in 40 ore. Di conseguenza, ha cancellato la sua partecipazione alle gare domenicali del GP di Germania e del Dutch TT di Assen.

Da allora, il 59 volte vincitore della MotoGP ha adottato un nuovo approccio: non va più oltre il limite, ma si concentra sulla raccolta di informazioni, come ha spiegato più volte nella seconda metà della stagione. Ma Marc è Marc e questo approccio è durato solo fino a quando una pista speciale in India e il tempo piovoso in Giappone gli hanno dato la possibilità di ottenere un buon risultato e di conquistare il suo primo podio in un GP dopo quasi un anno.

Ma forse l'influenza maggiore l'ha avuta l'ambiente familiare. Suo fratello minore Alex ha concluso la sua terza e ultima stagione in MotoGP con la Honda l'anno scorso, con 21 cadute che hanno danneggiato la sua reputazione e un misero 17° posto nel Campionato del Mondo. È passato a una Ducati per il 2023 ed è già salito sul podio al secondo tentativo nel GP d'Argentina. Si può solo immaginare di cosa si parlasse a tavola.

Marc Márquez come Valentino Rossi?

Ci sono alcuni precedenti degni di nota che risalgono agli anni '50 e a Geoff Duke. Nel 1951 e nel 1952 vinse tre titoli con la Norton (2 volte 350 cc, 1 volta 500 cc), poi lasciò la casa tecnicamente impantanata e passò alla Gilera nel 1953. In seguito festeggiò tre titoli consecutivi nella classe 500 con gli italiani.

Mike Hailwood ha mancato per poco di aggiungere ai suoi quattro titoli in 500cc per MV Agusta il passaggio alla Honda nel 1966. Giacomo Agostini (il cui arrivo in MV aveva accelerato la partenza di Hailwood) riuscì a vincere con una Yamaha nel 1975 dopo gli otto titoli vinti con MV Agusta.

Il successivo campione a essere incoronato con marche diverse fu Eddie Lawson. Il suo brusco passaggio dalla Yamaha alla Honda nel 1989 fece arrabbiare il suo ex datore di lavoro e mise in seria difficoltà anche il campione Honda del 1987, Wayne Gardner.

Valentino Rossi ha abbandonato la Honda prima della stagione 2004 per continuare la sua corsa con la Yamaha, prima di una disastrosa parentesi con la Ducati, per poi tornare alla Yamaha. Dal canto suo, il suo grande rivale Casey Stoner ha vinto il primo titolo con la Ducati, il secondo con la Honda.

Marc è facilmente paragonabile ai suddetti e il suo passaggio alla Ducati - anche se a un team satellite - darà sicuramente fastidio agli attuali assi della casa di Borgo Panigale. Ma riuscirà a batterli? E potrebbe eguagliare Rossi e farlo già alla prima gara?



A mio parere, sì.