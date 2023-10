O grande passo de Marc Márquez e o seu significado

A reforma antecipada de Marc Márquez da Honda e a sua mudança para a Ducati é a mudança mais significativa no mercado de pilotos desde as múltiplas mudanças de cor de Valentino Rossi. É uma decisão que traz consigo pelo menos duas questões candentes.

A primeira questão gira em torno do status quo. Será que Marc corre o risco de se tornar apenas mais um dos rápidos pilotos da Ducati quando se junta ao maior grupo do sector? Ou será que a combinação formidável de talento e força de vontade do multi-campeão mundial envelhecido ainda é suficientemente forte para relegar os outros para papéis secundários? Ele completa 31 anos em fevereiro.

Só o tempo dirá, é claro, mas é preciso ter cuidado ao apostar que Marc Márquez não vai incomodar seriamente a equipa da Ducati. Qualquer pessoa que tenha seguido a sua carreira só pode maravilhar-se com os seus feitos. A sua série de Campeonatos do Mundo - com seis títulos de MotoGP entre 2013 e 2019 - é prova suficiente da sua costa de pilotagem. E a sua pura determinação só veio à tona muito mais nos anos maus que se seguiram.

O segundo ponto de interrogação diz respeito à Honda, a marca de maior sucesso na história do Campeonato Mundial de Motociclismo. O que é que eles vão fazer agora? Quem pode substituir o piloto que ganhou ainda mais títulos do que Mick Doohan?

As esperanças para 2024 recaem sobre Joan Mir e o veterano recém-chegado Johann Zarco, dois antigos campeões do mundo, juntamente com Takaaki Nakagami e quem quer que seja que se apresse a suceder a Marc.

Separação após 11 anos, 6 títulos e 59 vitórias

A decisão de Marc de rescindir o contrato existente com a HRC decorre claramente de uma crescente desilusão com uma RC213V que tem vindo a ficar gradualmente atrás das suas rivais europeias. Um sofrimento que a Honda partilha com a Yamaha. Um colapso na classificação e numerosos acidentes e lesões foram o resultado.

Significativamente, embora Marc Márquez já tenha falhado três Grandes Prémios e duas outras corridas principais esta época, lidera o ranking de acidentes com 20 quedas. Só no Sachsenring, ele caiu cinco vezes em 40 horas. Como resultado, cancelou a sua participação nas corridas de domingo do GP da Alemanha e do TT holandês em Assen.

Desde então, o 59 vezes vencedor do MotoGP adoptou uma nova abordagem: já não ultrapassa os limites, mas concentra-se na recolha de informação, explicou repetidamente na segunda metade da época. Mas Marc é Marc e essa abordagem só durou até que uma pista especial na Índia e o tempo chuvoso no Japão lhe deram a oportunidade de obter um bom resultado - e conquistar o seu primeiro pódio de GP em quase um ano.

Mas talvez a maior influência tenha sido o seu ambiente familiar. O seu irmão mais novo, Alex, terminou a sua terceira e última época de MotoGP com a Honda no ano passado com 21 acidentes que prejudicaram a sua reputação e um miserável 17º lugar no Campeonato do Mundo. Mudou para uma Ducati para 2023 - e já estava no pódio na sua segunda tentativa no GP da Argentina. Só podemos imaginar o que foi falado à mesa de jantar.

Marc Márquez como Valentino Rossi?

Existem alguns precedentes notáveis que remontam à década de 1950 e a Geoff Duke. Ganhou três títulos para a Norton em 1951 e 1952 (2x 350 cc, 1x 500 cc), depois deixou o fabricante tecnicamente atolado para trás e mudou para a Gilera em 1953. Celebrou então três títulos de 500 cc consecutivos com os italianos.

Mike Hailwood falhou por pouco a adição aos seus quatro títulos de 500cc para a MV Agusta depois de mudar para a Honda em 1966. Giacomo Agostini (cuja chegada à MV tinha apressado a saída de Hailwood) conseguiu então vencer com uma Yamaha em 1975, depois dos seus oito títulos com a MV Agusta.

O próximo campeão a ser coroado com marcas diferentes foi Eddie Lawson. A sua saída abrupta da Yamaha para a Honda em 1989 enfureceu o seu antigo empregador e também perturbou seriamente o campeão de 1987 da Honda, Wayne Gardner.

Valentino Rossi abandonou a Honda antes da época de 2004 para continuar a sua corrida com a Yamaha, antes de um interlúdio desastroso com a Ducati, para depois regressar à Yamaha. Por seu lado, o seu grande rival Casey Stoner ganhou o primeiro título com a Ducati e o segundo com a Honda.

Marc é facilmente equiparável a estes e a sua mudança para a Ducati - mesmo para uma equipa satélite - irá certamente irritar os actuais ases do fabricante de Borgo Panigale. Mas será que ele os vai vencer? E poderá ele igualar Rossi e fazê-lo logo na primeira corrida?



Na minha opinião, sim.