Lin Jarvis (Yamaha) : "VR46 serait l'équipe préférée".

Yamaha n'a pas trouvé d'équipe cliente MotoGP pour 2023 et n'en fournira pas non plus en 2024. "Nous faisons tout pour avoir à nouveau quatre motos dans le peloton en 2025", déclare le directeur de course Lin Jarvis. Il espère conclure un accord avec l'équipe VR46 de Rossi.

Le Monster Yamaha MotoGP Factory Team a connu une éclaircie bienvenue au GP d'Inde avec la troisième place de Fabio Quartararo. Mais c'est justement lors du GP à domicile des Japonais sur le Mobility Resort de Motegi que le duo de pilotes Quartararo et Morbidelli est retombé sur terre.

Samedi, le Français et l'Italien se sont classés respectivement 15e et 16e lors du sprint de 12 tours. Dimanche, ils n'ont pas pu faire mieux que 10e (Fabio) et 16e (Franky) dans une course turbulente et humide, arrêtée par un drapeau rouge après 12 tours. Au championnat du monde des pilotes, Fabio Quartararo se maintient en dixième position avec 111 points après deux troisièmes places au Texas et sur le circuit de Buddh, tandis que Morbidelli (qui roulera en 2024 chez Pramac Ducati et sera remplacé par Alex Rins chez Yamaha) a glissé à la seizième place du championnat (avec un maigre 77 points).

Malgré ces résultats plutôt médiocres, Lin Jarvis, le directeur général de Yamaha Motor Racing, met tout en œuvre pour pouvoir envoyer à nouveau une équipe cliente MotoGP au championnat du monde en 2025, après deux ans d'interruption. En effet, plus de données aident au développement, et les talents du Yamaha Moto2 Master Camp Team auront alors une perspective pour la catégorie reine.

Ce n'est un secret pour personne que Yamaha estime avoir de bonnes chances de collaborer avec le team Mooney VR46 Ducati de Rossi, qui s'alignera en 2023 avec Marco Bezzecchi et Luca Marini et qui participera également au championnat du monde 2024 avec cette paire de pilotes.

"Nous allons faire notre maximum pour obtenir une bonne équipe satellite pour 2025", a expliqué Lin Jarvis lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Je ne peux pas dire maintenant que je suis confiant dans le fait que cela va marcher. Mais nous partons du principe que nous devrions être en mesure d'avoir une équipe cliente. Mais nous devons d'abord réussir à améliorer notre package technique. Nous devons définitivement commencer par développer et construire une moto compétitive".

"Notre préférence va définitivement à VR46", a ajouté Jarvis. "Mais nous devons en même temps rester réalistes et nous préparer à l'éventualité que ce plan ne puisse pas être mis en œuvre, quelle qu'en soit la raison. Nous devrons alors chercher des solutions alternatives. Car nous voulons à nouveau avoir quatre motos dans le peloton en 2025. Cela a toujours été le nombre que nous préférons".

Mais le choix des équipes ne sera pas énorme, car aucun accord n'a été trouvé avec l'équipe RNF après 2022 ; le propriétaire de l'équipe, Razlan Razali, s'est donc allié à Aprilia pour 2023 et 2024. Depuis, les relations avec Yamaha se sont refroidies.

Il ne reste plus que l'équipe LCR de Lucio Cecchinello, qui exploite une équipe cliente Honda depuis 2006 et qui alignera les pilotes titulaires Rins et Nakagami en 2023, comme solution de repli.

"Toute équipe contractuellement disponible, ouverte et intéressée entre en ligne de compte pour nous", assure Lin Jarvis, qui travaille chez Yamaha depuis 1976. "Notre partenaire préféré serait VR46, si cette collaboration fonctionne. Nous avons de nombreuses raisons d'envisager une telle démarche. Mais si ce plan ne se concrétise pas, nous devrons faire face à cette situation et chercher d'autres moyens".

La préférence pour Rossi en tant que partenaire est claire : il a gagné le championnat du monde MotoGP en 2004, 2007, 2008 et 2009 sur la M1, il a en outre remporté 56 de ses 115 victoires en GP avec Yamaha. Il est considéré comme une figure de proue de la marque japonaise et se présente comme ambassadeur de Yamaha.

Jarvis connaît toutes les rumeurs et suppositions de ces derniers mois, quand on a entendu que Marc Márquez pourrait acheter l'équipe Gresini, que le groupe Pierer pourrait reprendre l'équipe RNF par Aki Ajo, que LCR n'est pas content du HRC.

C'est pourquoi de nouvelles constellations tout à fait surprenantes pourraient apparaître dans les prochains mois pour 2025.

Une chose est sûre : la Dorna ne veut pas non plus autoriser une équipe cliente supplémentaire pour 2025.

"Notre option sera donc à chercher du côté des six équipes satellites actuelles", est conscient Lin Jarvis.

Mais Tech3 a un contrat avec Pierer jusqu'à fin 2026, Gresini avec Ducati pour 2024 et 2025, Pramac est allié à Ducati depuis 2005 - et ne changera pas cette situation.

Dans sa recherche d'une équipe cliente, Yamaha devra se livrer à une compétition avec Pierer Mobility AG - car les Autrichiens cherchent définitivement une deuxième équipe cliente pour 2025, en plus de l'équipe GASGAS-Tech3 d'Hervé Poncharal.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.