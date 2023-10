Lin Jarvis (Yamaha): "VR46 sarebbe la squadra preferita".

La Yamaha non ha trovato un team cliente della MotoGP per il 2023 e non ne fornirà uno nel 2024. "Stiamo facendo tutto il possibile per avere di nuovo quattro moto in campo nel 2025", ha dichiarato il direttore di gara Lin Jarvis. Spera in un accordo con il team VR46 di Rossi.

Il Monster Yamaha MotoGP Factory Team ha vissuto un gradito raggio di speranza nel GP d'India con il terzo posto di Fabio Quartararo. Ma nel GP di casa del team giapponese al Mobility Resort di Motegi, tra tutti i luoghi, il duo di piloti Quartararo e Morbidelli è finito di nuovo sul duro terreno.

Sabato, il francese e l'italiano hanno ottenuto il 15° e il 16° posto nella gara sprint di 12 giri, mentre domenica, nella turbolenta e bagnata gara interrotta dalla bandiera rossa dopo 12 giri, non sono riusciti ad andare oltre il 10° (Fabio) e il 16° (Franky). Nel campionato piloti, Fabio Quartararo rimane in decima posizione con 111 punti dopo due terzi posti in Texas e al Buddh Circuit, mentre Morbidelli (che nel 2024 correrà per la Pramac Ducati e sarà sostituito da Alex Rins alla Yamaha) è scivolato in 16a posizione in campionato (con appena 77 punti).

Nonostante questi risultati piuttosto mediocri, Lin Jarvis, l'amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, sta facendo tutto il possibile per poter inviare nuovamente un team clienti della MotoGP nel Campionato del Mondo nel 2025 dopo un'interruzione di due anni. Dopo tutto, un maggior numero di dati aiuta lo sviluppo e i talenti del team Yamaha Moto2 Master Camp avranno una prospettiva per la classe regina.

Non è un segreto che la Yamaha abbia buone possibilità di lavorare con il team Mooney VR46 Ducati di Rossi, che nel 2023 sarà composto da Marco Bezzecchi e Luca Marini e che con questa coppia di piloti parteciperà anche al Campionato del Mondo 2024.

"Daremo il massimo per ottenere un buon team satellite per il 2025", ha dichiarato Lin Jarvis a SPEEDWEEK.com. "Non posso dire ora che sono sicuro che funzionerà. Ma stiamo ipotizzando che dovremmo essere in grado di avere un team clienti. Ma prima dobbiamo riuscire a migliorare il nostro pacchetto tecnico. Dobbiamo assolutamente sviluppare e costruire una moto competitiva".

"La nostra preferenza va sicuramente alla VR46", ha aggiunto Jarvis. "Ma allo stesso tempo dobbiamo rimanere realistici ed essere pronti a pensare che questo piano non possa essere attuato, per qualsiasi motivo. Allora dobbiamo cercare soluzioni alternative. Perché vogliamo avere di nuovo quattro moto in campo nel 2025. Questo è sempre stato il nostro numero preferito".

Ma la scelta delle squadre non sarà enorme, perché non è stato raggiunto alcun accordo con il team RNF dopo il 2022; il proprietario della squadra Razlan Razali si è quindi alleato con l'Aprilia per il 2023 e il 2024. Da allora i rapporti con la Yamaha si sono raffreddati.

L'unica alternativa rimasta è il team LCR di Lucio Cecchinello, che gestisce una squadra clienti Honda dal 2006 e schiererà i piloti titolari Rins e Nakagami nel 2023.

"Qualsiasi squadra contrattualmente disponibile, aperta e interessata sarà presa in considerazione da noi", assicura Lin Jarvis, che lavora per la Yamaha dal 1976. "Se la collaborazione dovesse andare in porto, il nostro partner preferito sarebbe la VR46. Abbiamo molte ragioni per una tale mossa. Ma se questo piano non dovesse concretizzarsi, dovremo valutare la nostra situazione e altre strade".

La preferenza di Rossi come pilota è chiara: ha vinto il Campionato del Mondo MotoGP nel 2004, 2007, 2008 e 2009 con la M1, e ha ottenuto 56 delle sue 115 vittorie nei GP con la Yamaha. È considerato una figura di riferimento per il marchio giapponese e funge da ambasciatore della Yamaha.

Jarvis conosce tutte le voci e le speculazioni degli ultimi mesi, quando si è sentito dire che Marc Márquez avrebbe potuto acquistare il team Gresini, che il Gruppo Pierer avrebbe potuto rilevare il team RNF attraverso Aki Ajo, che LCR era scontento di HRC.

Pertanto, nei prossimi mesi potrebbero emergere nuove sorprendenti costellazioni per il 2025.

Una cosa è certa: la Dorna non vuole consentire l'ingresso di un altro team cliente nemmeno per il 2025.

"Quindi la nostra opzione dovrà essere quella dei sei team satelliti attuali", fa sapere Lin Jarvis.

Ma Tech3 ha un contratto con Pierer fino alla fine del 2026, Gresini con Ducati per il 2024 e il 2025, Pramac è alleata con Ducati dal 2005 - e non cambierà questa situazione.

Nella ricerca di un team cliente, Yamaha dovrà competere con Pierer Mobility AG - perché gli austriaci sono sicuramente alla ricerca di un secondo team cliente per il 2025 accanto alla squadra GASGAS-Tech3 di Hervé Poncharal.

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.