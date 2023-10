Lin Jarvis (Yamaha): "A VR46 seria a equipa preferida".

A Yamaha não encontrou uma equipa cliente de MotoGP para 2023 e não irá fornecer uma em 2024. "Estamos a fazer tudo o que podemos para ter quatro motos no campo novamente em 2025", diz o diretor da corrida Lin Jarvis. Ele espera um acordo com a equipa VR46 de Rossi.

A Monster Yamaha MotoGP Factory Team sentiu um raio de esperança no GP da Índia com o terceiro lugar de Fabio Quartararo. Mas no GP da casa da equipa japonesa, no Mobility Resort Motegi, a dupla de pilotos Quartararo e Morbidelli voltou a cair em terreno difícil.

No sábado, o francês e o italiano foram 15º e 16º no sprint de 12 voltas, e no domingo, na turbulenta corrida molhada que foi interrompida pela bandeira vermelha após 12 voltas, não conseguiram ir além do 10º (Fabio) e 16º (Franky). No campeonato de pilotos, Fabio Quartararo permanece na décima posição com 111 pontos, após dois terceiros lugares no Texas e no Circuito de Buddh, enquanto Morbidelli (vai correr pela Pramac Ducati em 2024 e será substituído por Alex Rins na Yamaha) caiu para a 16ª posição no campeonato (com uns escassos 77 pontos).

Apesar destes resultados bastante medíocres, Lin Jarvis, o Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, está a fazer tudo o que pode para poder enviar uma equipa cliente de MotoGP para o Campeonato do Mundo novamente em 2025, após uma interrupção de dois anos. Afinal, mais dados ajudam no desenvolvimento e os talentos da Yamaha Moto2 Master Camp Team terão então uma perspetiva para a categoria rainha.

Não é segredo que a Yamaha gosta das suas hipóteses de trabalhar com a equipa Mooney VR46 Ducati de Rossi, que contará com Marco Bezzecchi e Luca Marini em 2023 e também entrará no Campeonato do Mundo de 2024 com esta dupla de pilotos.

"Vamos dar o nosso máximo para conseguir uma boa equipa satélite para 2025", disse Lin Jarvis à SPEEDWEEK.com. "Não posso dizer agora que estou confiante de que vai resultar. Mas partimos do princípio de que devemos conseguir ter uma equipa cliente. Mas primeiro temos de conseguir melhorar o nosso pacote técnico. Precisamos definitivamente de desenvolver e construir uma moto competitiva primeiro."

"A nossa preferência é definitivamente pela VR46," acrescentou Jarvis. "Mas, ao mesmo tempo, temos de ser realistas e estar preparados para o facto de este plano não poder ser implementado, por qualquer razão. Nesse caso, temos de procurar soluções alternativas. Porque queremos voltar a ter quatro motas no terreno em 2025. Esse foi sempre o nosso número preferido".

Mas a escolha de equipas não será enorme, porque não foi alcançado qualquer acordo com a equipa RNF após 2022; o proprietário da equipa, Razlan Razali, aliou-se assim à Aprilia para 2023 e 2024. A relação com a Yamaha esfriou desde então.

A única alternativa que resta é a equipa LCR de Lucio Cecchinello, que tem vindo a gerir uma equipa cliente da Honda desde 2006 e que irá colocar os pilotos regulares Rins e Nakagami em 2023.

"Qualquer equipa que esteja contratualmente disponível, aberta e interessada será considerada por nós", garante Lin Jarvis, que está na Yamaha desde 1976. "O nosso parceiro preferido seria a VR46 se esta colaboração resultar. Temos muitas razões para tal. Mas se esse plano não se concretizar, teremos de analisar a nossa situação e outras formas."

A preferência de Warm Rossi como parceiro é clara: ele venceu o Campeonato do Mundo de MotoGP em 2004, 2007, 2008 e 2009 com a M1, além de ter conquistado 56 das suas 115 vitórias em GP com a Yamaha. É considerado uma figura de proa da marca japonesa e actua como embaixador da Yamaha.

Jarvis conhece todos os rumores e especulações dos últimos meses, quando se ouviu dizer que Marc Márquez poderia comprar a equipa Gresini, o Grupo Pierer poderia assumir a equipa RNF através de Aki Ajo, a LCR estava descontente com a HRC.

Assim, nos próximos meses, poderão surgir novas e surpreendentes constelações para 2025.

Uma coisa é certa: a Dorna também não quer permitir uma equipa cliente adicional para 2025.

"Por isso, a nossa opção terá de ser com as seis equipas satélites actuais", afirma Lin Jarvis.

Mas a Tech3 tem um contrato com a Pierer até ao final de 2026, a Gresini com a Ducati para 2024 e 2025, a Pramac está aliada à Ducati desde 2005 - e não vai mudar esta situação.

Na procura de uma equipa cliente, a Yamaha terá de competir com a Pierer Mobility AG - porque os austríacos estão definitivamente à procura de uma segunda equipa cliente para 2025, juntamente com a equipa GASGAS-Tech3 de Hervé Poncharal.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.