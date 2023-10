Droits TV 2024 : les téléspectateurs allemands devront payer

Depuis qu'il est apparu que la chaîne de télévision gratuite autrichienne ServusTV ne serait plus disponible de manière linéaire en Allemagne en 2024, il fallait s'attendre à ce que Dorna Sports S.L. transfère une partie des retransmissions MotoGP en Allemagne vers la télévision payante pour 2024 et les années suivantes. Pendant des mois, SKY a été considéré comme un partenaire possible pour la télévision payante, car cette chaîne possède également les droits pour l'Italie et a fourni à Dorna les meilleurs taux d'audience de toutes les stations de télévision.

Mais aujourd'hui, les négociations de Dorna pour les droits TV du MotoGP en Allemagne sont dans leur phase finale - et les négociateurs des droits TV de SKY ne sont plus assis à la table.

Entre-temps, il apparaît que le groupe RTL et le groupement de chaînes Pro7Sat.1 se partageront les droits de retransmission en direct du MotoGP pour les prochaines années. Mais la Dorna n'obtiendra pour les droits TV ni les droits de licence actuels, ni les surfaces de diffusion habituelles en dernier lieu.

Cela est également dû à l'absence de pilotes de pointe germanophones. En 2024, on ne verra pas de pilote titulaire allemand en championnat du monde. Cela n'a jamais été le cas depuis la reprise des droits commerciaux par Dorna en 1992 !

Chez RTL, on réfléchit même à une coopération avec un prestataire de services techniques afin de réduire les coûts. On ne sait pas encore à quoi ressemblera l'équipe à l'antenne avec les commentateurs et les experts. On peut s'attendre à un retour d'Edgar Mielke.

Dorna, RTL et Pro7Sat.1 ont déjà réparti les courses gratuites des 22 Grand Prix. RTL ne diffusera toutefois certains Grand Prix que sur son programme payant RTL+. Le nombre des 22 événements MotoGP qui seront diffusés en 2024 sur la chaîne payante RTL+ n'a pas encore été rendu public.

Le package de RTL+ coûte 6,99 euros par mois et peut être résilié de manière flexible avec un préavis de 30 jours. On peut tester l'offre gratuitement pendant 30 jours. Il comprend des séries, des téléréalités, du sport en direct et des podcasts ainsi que 1 flux vidéo HD et montre de la publicité pendant 1 minute maximum.

En 2024, en Allemagne, pour un certain nombre de Grands Prix, la télévision gratuite ne diffusera probablement aussi en direct que les qualifications MotoGP et les deux courses MotoGP du samedi et du dimanche. RTL se rabattra vraisemblablement sur les chaînes thématiques NITRO et ntv pour la télévision gratuite. La réception de NITRO est gratuite. Les moyens de réception de NITRO en Allemagne sont le satellite, le câble, la TNT, la télévision IP, Internet (OTT) et les applications.

L'abonnement au MotoGP Video Pass de Dorna, qui coûte environ 150 euros par an avec le Live Timing et qui retransmet en direct toutes les séances d'entraînement du GP ainsi que le championnat du monde MotoE, est également de plus en plus populaire, mais uniquement en anglais.

Sur l'abonnement de 2023, la Dorna offre une réduction de 70 pour cent pour les images TV sur motogp.com pour les autres Grand Prix. "All of the LIVE&OnDemand at your fingertips", dit la publicité.

ServusTV se concentrera à nouveau sur la zone de diffusion autrichienne pour les droits TV du MotoGP à partir de 2024 - comme cela a déjà été le cas au cours des trois années 2016 à 2018. En Suisse, SRF continuera à diffuser les courses.