Diritti TV 2024: gli spettatori tedeschi devono pagare

Da quando è diventato chiaro che il canale austriaco ServusTV non sarebbe più stato disponibile in Germania nel 2024, ci si aspettava che Dorna Sports S.L. spostasse parte delle trasmissioni del MotoGP in Germania sulla pay-TV per il 2024 e per gli anni successivi. Per mesi, SKY è stata considerata un possibile partner per la pay-TV, in quanto questa emittente possiede anche i diritti per l'Italia e ha fornito a Dorna i migliori ascolti di tutte le stazioni televisive.

Ma ora le trattative di Dorna per i diritti TV del MotoGP in Germania sono nella fase finale e i negoziatori di SKY per i diritti TV non sono più al tavolo.

Nel frattempo, sta diventando evidente che il gruppo RTL e la rete di trasmissione Pro7Sat.1 si divideranno i diritti di trasmissione della MotoGP per i prossimi anni. Ma la Dorna non otterrà né i precedenti diritti di licenza né lo spazio di trasmissione che ultimamente è consueto per i diritti TV.

Ciò è dovuto anche alla mancanza di piloti di punta di lingua tedesca. Nel 2024 non ci sarà nessun pilota tedesco nel Campionato del Mondo. Non è mai successo da quando la Dorna ha acquisito i diritti commerciali nel 1992!

RTL sta addirittura valutando la possibilità di collaborare con un fornitore di servizi tecnici per risparmiare sui costi. Resta da vedere come sarà la squadra in onda con commentatori ed esperti. Si prevede il ritorno di Edgar Mielke.

Dorna, RTL e Pro7Sat.1 si sono già divise le gare in chiaro dei 22 Gran Premi. RTL, tuttavia, trasmetterà alcuni Gran Premi solo sul programma a pagamento RTL+. Non è ancora stato reso noto quanti dei 22 eventi della MotoGP saranno trasmessi in pay-tv su RTL+ nel 2024.

Il pacchetto RTL+ costa 6,99 euro al mese e può essere disdetto in modo flessibile con un preavviso di 30 giorni. L'offerta può essere testata gratuitamente per 30 giorni. Include serie, reality, sport in diretta e podcast, 1 flusso video in HD e mostra un massimo di 1 minuto di pubblicità.

Per quanto riguarda la TV in chiaro in Germania nel 2024, si prevede che per un certo numero di Gran Premi verranno trasmesse in diretta solo le qualifiche del MotoGP e le due gare del MotoGP del sabato e della domenica. RTL passerà probabilmente ai canali tematici NITRO e ntv sulla TV in chiaro. La ricezione di NITRO è gratuita. NITRO può essere ricevuto in Germania via satellite, cavo, DVB-T, IPTV, Internet (OTT) e app.

Anche l'abbonamento al MotoGP Video Pass di Dorna, che costa circa 150 euro all'anno con cronometraggio in diretta e trasmette tutte le sessioni di prove del GP e il Campionato del Mondo MotoE in diretta, ma solo in inglese, sta diventando sempre più popolare.

Dorna offre uno sconto del 70% sull'abbonamento 2023 per la copertura televisiva su motogp.com per i restanti Gran Premi. "Tutto il LIVE&OnDemand a portata di mano", è lo slogan pubblicitario.

ServusTV si concentrerà nuovamente sull'area di trasmissione austriaca per i diritti TV della MotoGP a partire dal 2024, come ha fatto nei tre anni dal 2016 al 2018. In Svizzera, SRF continuerà a trasmettere.