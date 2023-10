Direitos televisivos 2024: os telespectadores alemães têm de pagar

O tempo das transmissões televisivas gratuitas do MotoGP vai em breve ser uma coisa do passado também na Alemanha. Os grupos de radiodifusão RTL e Pro7Sat.1 estão a assumir os direitos de transmissão, mas apenas parcialmente na televisão de acesso livre.

Desde que se tornou claro que o canal austríaco de televisão de acesso livre ServusTV deixaria de estar disponível na Alemanha em 2024, esperava-se que a Dorna Sports S.L. transferisse parte das transmissões do MotoGP na Alemanha para a televisão por subscrição em 2024 e nos anos seguintes. Durante meses, a SKY foi considerada um possível parceiro para a televisão por assinatura, uma vez que esta emissora também detém os direitos para Itália e proporcionou à Dorna as melhores audiências de todas as estações de televisão.

Mas agora as negociações da Dorna para os direitos televisivos do MotoGP na Alemanha estão na fase final - e os negociadores dos direitos televisivos da SKY já não estão à mesa.

Entretanto, está a tornar-se evidente que o RTL Group e a rede de transmissão Pro7Sat.1 vão dividir os direitos de transmissão em direto do MotoGP para os próximos anos. Mas a Dorna não receberá nem as taxas de licença anteriores nem o espaço de transmissão que tem sido habitual nos últimos tempos para os direitos televisivos.

Isto também se deve à falta de pilotos de topo de língua alemã. Em 2024, não haverá nenhum piloto regular alemão no Campeonato do Mundo. Isto nunca aconteceu desde que a Dorna assumiu os direitos comerciais em 1992!

A RTL está mesmo a considerar uma cooperação com um fornecedor de serviços técnicos para poupar custos. Resta saber como será a equipa de comentadores e especialistas. Espera-se que Edgar Mielke regresse.

A Dorna, a RTL e a Pro7Sat.1 já dividiram as corridas do 22º Grande Prémio na televisão de acesso livre. A RTL, no entanto, mostrará alguns Grandes Prémios apenas no programa de televisão por assinatura RTL+. Ainda não foi divulgado quantos dos 22 eventos de MotoGP serão transmitidos pela RTL+ na televisão por assinatura em 2024.

O pacote RTL+ custa 6,99 euros por mês e pode ser cancelado de forma flexível com um pré-aviso de 30 dias. A oferta pode ser testada gratuitamente durante 30 dias. Inclui séries, reality shows, desporto em direto e podcasts, bem como 1 fluxo de vídeo HD e apresenta um máximo de 1 minuto de publicidade.

Na televisão de acesso livre na Alemanha em 2024, prevê-se que apenas a qualificação do MotoGP e as duas corridas de MotoGP de sábado e domingo sejam transmitidas em direto durante um determinado número de Grandes Prémios. A RTL irá provavelmente mudar para os canais temáticos NITRO e ntv na televisão de acesso livre. A receção do canal NITRO é gratuita. A NITRO pode ser recebida na Alemanha por satélite, cabo, DVB-T, IPTV, Internet (OTT) e pela aplicação.

A subscrição do MotoGP Video Pass da Dorna, que custa cerca de 150 euros por ano com live timing e transmite todas as sessões de treinos do GP e o Campeonato do Mundo de MotoE em direto, mas apenas em inglês, está também a tornar-se cada vez mais popular.

A Dorna está a oferecer um desconto de 70 por cento na subscrição de 2023 para a cobertura televisiva em motogp.com para os restantes Grandes Prémios. "Todo o LIVE&OnDemand na ponta dos seus dedos", é o slogan publicitário.

A ServusTV vai voltar a concentrar-se na área de transmissão austríaca para os direitos televisivos do MotoGP a partir de 2024 - como fez nos três anos de 2016 a 2018. Na Suíça, a SRF vai continuar a transmitir.