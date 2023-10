Yamaha: ¿No habrá nuevos éxitos sin nuevas concesiones?

Dado que los fabricantes japoneses Honda y Yamaha han quedado muy por detrás de las fábricas europeas Ducati, KTM y Aprilia en la actual temporada de MotoGP y que Yamaha, por ejemplo, sólo ha logrado dos podios en 14 Grandes Premios disputados este domingo (Fabio Quarataro fue tercero en Texas y en el circuito indio de Buddh), Dorna quiere introducir nuevas normas de concesión desde el Dutch.TT de Assen a finales de junio. Se supone que permitirá a las fábricas no competitivas desarrollarse más rápido y cerrar la brecha con los equipos ganadores.

Pero mientras Aprilia está dispuesta a hacer ciertas concesiones, Pierer Mobility AG adopta una postura Justament. "El reglamento de MotoGP está fijado hasta finales de 2026. Y no vemos ninguna razón para cambiar nada antes de esa fecha", declaró Pit Beirer en una entrevista con SPEEDWEEK.com, director de deportes de motor de Pierer Mobility AG, con las marcas KTM, GASGAS, Husqvarna y una participación del 25,1% en MV Agusta.

De momento, los miembros de la alianza de fabricantes no han avanzado en estas conversaciones. Los europeos se mantienen firmes: Honda tiene una victoria en 2023 y más recientemente el tercer puesto de Marc Márquez en Motegi, Yamaha fue campeona del mundo en 2021, subcampeona en 2022.

Y Aprilia y KTM son más propensas a querer acabar con el aplastante dominio de Ducati.

Stefan Pierer, presidente de Pierer Mobility AG, cree que los japoneses son demasiado orgullosos para aceptar regalos como nuevas "concesiones" de la competencia.

"Ahora mismo no es el momento de que los fabricantes japoneses se sientan orgullosos", sostiene Lin Jarvis, Director General de Yamaha Motor Racing, en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com. "Cuando estás en competición, tienes que aprovechar todas las oportunidades que puedas para ser competitivo. En nuestro caso, se trata de volver a una situación competitiva. Yamaha está completamente abierta a nuevas "concesiones". En el pasado, Honda y Yamaha han permitido estas 'concesiones' a otros fabricantes. En interés del deporte, estamos hablando de los espectadores en la pista y frente a la televisión, los operadores de pista, los promotores, la FIM y todas las demás partes interesadas, es importante tener cinco fábricas competitivas en la competición. En estos momentos nos encontramos en una situación muy extraña e inusual. Tres fabricantes europeos han tomado repentinamente la delantera y son muy fuertes. Las fábricas japonesas, en cambio, tienen problemas. Lo ideal sería reconducir esta situación. Pero nosotros lo tenemos claro: no podemos obtener más concesiones en el actual año natural."

Qué privilegios quiere Yamaha: "Más que nada, más neumáticos nos ayudarían. También nos gustaría que nuestros pilotos habituales pudieran probar en más pistas diferentes que el número limitado que se les permite actualmente. Así que más neumáticos y más días de test, además de un paquete aerodinámico extra para el transcurso de la temporada. Puede que no necesitemos más que los dos que tenemos hasta ahora. Pero si tenemos la oportunidad de un tercer paquete, sería útil porque sin duda tenemos que ponernos al día en aerodinámica. Tal vez un desarrollo gratuito del motor después del inicio de la temporada también sería bienvenido. Lo importante es que podamos probar más y entonces podríamos utilizar los resultados positivos de las pruebas adicionales durante la temporada en los Grandes Premios."

Jarvis refuta las afirmaciones de que el reglamento de MotoGP está congelado hasta finales de 2026, por lo que no se deben hacer concesiones a Honda y Yamaha.

"Eso no es cierto", subraya el inglés. "Sólo el concepto principal de los reglamentos más importantes está claramente definido. Está la cilindrada de las motos, el número de cilindros, el límite de peso, etcétera. Pero el resto de la reglamentación se modifica constantemente a lo largo de los cinco años. No es cierto que todos los detalles del reglamento técnico sean inmutables del primer al último día. Creo que los reglamentos deben ajustarse de vez en cuando cuando cambian determinadas circunstancias. No queremos cambios que nos den ventajas técnicas. No queremos 10 kg menos o 20 CV más que los demás. Sólo queremos algunas ventajas que nos ayuden a equipararnos a nuestros competidores".

Un ejemplo del enfoque flexible de la normativa: Los dispositivos de altura delantera han sido prohibidos para la temporada 2023.

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 Rdn en 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.