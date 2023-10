Yamaha : sans nouvelles "concessions", pas de nouveaux succès ?

Comme les constructeurs japonais Honda et Yamaha ont été fortement distancés par les usines européennes Ducati, KTM et Aprilia au cours de la saison MotoGP actuelle et que Yamaha n'a par exemple obtenu que deux podiums dimanche en 14 Grand Prix (Fabio Quarataro a terminé troisième au Texas et sur le circuit de Buddh en Inde), la Dorna veut introduire un nouveau règlement de concession depuis le Dutch.TT d'Assen fin juin. Il doit permettre aux usines non compétitives de se développer plus rapidement et de combler l'écart avec les équipes gagnantes.

Mais alors qu'Aprilia est prête à faire certaines concessions, Pierer Mobility AG adopte un point de vue de justicier. "Le règlement du MotoGP est fixé jusqu'à fin 2026. Et nous ne voyons aucune raison de changer quoi que ce soit avant", a constaté Pit Beirer lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com, le directeur du sport automobile de Pierer Mobility AG, qui possède les marques KTM, GASGAS, Husqvarna et une participation de 25,1 pour cent dans MV Agusta.

Et jusqu'à présent, les membres de l'alliance des constructeurs n'ont pas avancé d'un pouce dans ces discussions. Les Européens retiennent que Honda a remporté une victoire en 2023 et, plus récemment, la troisième place de Marc Márquez à Motegi, que Yamaha a été champion du monde en 2021 et vice-champion du monde en 2022.

Et Aprilia et KTM souhaitent plutôt mettre un terme à l'écrasante domination de Ducati.

Stefan Pierer, le président du conseil d'administration de Pierer Mobility AG, estime que les Japonais sont trop fiers pour accepter des cadeaux comme de nouvelles "concessions" de la part de leurs concurrents.

"Ce n'est pas le moment pour les constructeurs japonais d'être fiers", déclare Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing, dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com. "Quand on fait de la compétition, il faut saisir toutes les opportunités qui permettent d'être compétitif. Dans notre cas, il s'agit de revenir à une situation compétitive. Yamaha est complètement ouvert à de nouvelles 'concessions'. Dans le passé, Honda et Yamaha ont autorisé ces 'concessions' pour d'autres constructeurs lors de leur entrée dans la compétition. Dans l'intérêt du sport, nous parlons ici des spectateurs sur la piste et devant leur télévision, des exploitants de circuits, des promoteurs, de la FIM et de toutes les autres parties concernées, il est important d'avoir cinq usines compétitives en compétition. En ce moment, nous sommes dans une situation très bizarre et inhabituelle. Trois constructeurs européens ont soudainement pris la tête et sont très forts. En revanche, les usines japonaises sont en difficulté. Dans l'idéal, cette situation devrait faire l'objet d'un redressement. Mais nous sommes clairs : nous ne pouvons plus obtenir de concessions au cours de l'année civile actuelle".

Quels privilèges Yamaha souhaite-t-il obtenir : "Plus que tout autre chose, davantage de pneus nous aideraient. Nous souhaiterions également que nos pilotes habituels puissent effectuer des essais sur un plus grand nombre de pistes différentes que le nombre limité de pistes actuellement autorisées. Donc plus de pneus d'essai et plus de jours d'essai, ainsi qu'un package aéro supplémentaire pour la course de la saison. Nous n'aurons peut-être pas besoin de plus que les deux précédents. Mais si nous avons la chance d'avoir un troisième package, ce serait utile car nous avons certainement besoin de rattraper notre retard en matière d'aérodynamique. Peut-être qu'un développement moteur libre après le début de la saison serait également le bienvenu. Ce qui est important, c'est que nous puissions faire plus de tests et que nous puissions ensuite utiliser les résultats positifs des tests supplémentaires en cours de saison lors des Grands Prix".

Jarvis s'inscrit en faux contre les affirmations selon lesquelles le règlement du MotoGP serait gelé jusqu'à fin 2026 et qu'il ne faudrait donc pas faire de concessions à Honda et Yamaha.

"Ce n'est pas vrai", souligne l'Anglais. "Seul le concept de base des règles les plus importantes est clairement établi. Il s'agit de la cylindrée des motos, du nombre de cylindres, de la limite de poids et ainsi de suite. Mais le reste des règles est constamment déformé et modifié au cours des cinq années. Il n'est pas vrai que tous les détails du règlement technique sont immuables du premier au dernier jour. Je pense que les règlements doivent être adaptés de temps en temps, lorsque certaines circonstances changent. Nous ne voulons pas de changements qui nous apportent des avantages techniques. Nous ne voulons pas 10 kg de moins ou 20 chevaux de plus que les autres. Nous voulons juste quelques avantages qui nous aident à revenir au niveau de nos concurrents".

Un exemple de souplesse dans l'application de la réglementation : Les Front Ride Height Devices ont été interdits pour la saison 2023.

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.