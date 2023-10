Yamaha: nessun nuovo successo senza nuove concessioni?

Poiché i costruttori giapponesi Honda e Yamaha sono rimasti molto indietro rispetto alle case europee Ducati, KTM e Aprilia nell'attuale stagione della MotoGP e la Yamaha, ad esempio, ha ottenuto solo due podi in 14 Gran Premi (Fabio Quarataro è stato terzo in Texas e al Buddh Circuit in India), la Dorna vuole introdurre nuove regole di concessione a partire dal Dutch.TT di Assen alla fine di giugno. Si suppone che ciò consenta alle fabbriche non competitive di svilupparsi più velocemente e di colmare il divario con le squadre vincenti.

Ma mentre Aprilia è disposta a fare alcune concessioni, Pierer Mobility AG ha assunto una posizione di fermezza. "Il regolamento della MotoGP è fissato fino alla fine del 2026. E non vediamo alcun motivo per cambiare qualcosa prima di allora", ha dichiarato Pit Beirer in un'intervista a SPEEDWEEK.com, il direttore motorsport di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS, Husqvarna e una quota del 25,1% di MV Agusta.

Finora i membri dell'alleanza dei costruttori non hanno fatto alcun passo avanti in queste trattative. Gli europei tengono duro: Honda ha una vittoria nel 2023 e, più recentemente, il terzo posto di Marc Márquez a Motegi, Yamaha è stata campione del mondo nel 2021, seconda nel 2022.

È più probabile che Aprilia e KTM vogliano porre fine al dominio schiacciante della Ducati.

Stefan Pierer, presidente di Pierer Mobility AG, ritiene che i giapponesi siano troppo orgogliosi per accettare regali come nuove "concessioni" dalla concorrenza.

"In questo momento non è il momento per i costruttori giapponesi di essere orgogliosi", sostiene Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Motor Racing, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Quando si è nelle corse, bisogna cogliere tutte le opportunità possibili per essere competitivi. Nel nostro caso, si tratta di tornare a essere competitivi. La Yamaha è completamente aperta a nuove 'concessioni'. In passato, Honda e Yamaha hanno permesso queste "concessioni" ad altri costruttori. Nell'interesse dello sport - parliamo degli spettatori in pista e davanti alla TV, dei gestori delle piste, dei promotori, della FIM e di tutte le altre parti interessate - è importante avere cinque fabbriche competitive in gara. Al momento abbiamo una situazione molto bizzarra e insolita. Tre costruttori europei hanno improvvisamente preso il comando e sono molto forti. Le fabbriche giapponesi, invece, sono in difficoltà. Idealmente, questa situazione dovrebbe essere risolta. Ma per noi è chiaro: non possiamo ottenere altre concessioni nell'anno solare in corso".

Quali privilegi vuole la Yamaha: "Più di ogni altra cosa, più pneumatici ci aiuterebbero. Vorremmo anche che i nostri piloti regolari potessero provare su un numero maggiore di piste diverse rispetto al numero limitato di quelle attualmente consentite. Quindi più pneumatici di prova e più giorni di test, oltre a un pacchetto aerodinamico extra per la stagione. Potremmo non aver bisogno di più dei due che abbiamo finora. Ma se avessimo la possibilità di avere un terzo pacchetto, sarebbe utile perché dobbiamo sicuramente recuperare il ritardo nell'aerodinamica. Forse sarebbe gradito anche uno sviluppo gratuito del motore dopo l'inizio della stagione. La cosa importante è che possiamo fare più prove e poi potremmo utilizzare i risultati positivi dei test aggiuntivi durante la stagione nei Gran Premi".

Jarvis smentisce le affermazioni secondo cui i regolamenti della MotoGP sono congelati fino alla fine del 2026, quindi non dovrebbero essere fatte concessioni a Honda e Yamaha.

"Non è vero", sottolinea l'inglese. "Solo il concetto di principio dei regolamenti più importanti è chiaramente definito. C'è la cilindrata delle moto, il numero di cilindri, il limite di peso e così via. Ma il resto dei regolamenti viene costantemente modificato nel corso dei cinque anni. Non è vero che tutti i dettagli del regolamento tecnico sono immutabili dal primo all'ultimo giorno. Penso che i regolamenti debbano essere modificati di tanto in tanto quando cambiano le circostanze. Non vogliamo cambiamenti che ci diano vantaggi tecnici. Non vogliamo 10 kg in meno o 20 CV in più rispetto agli altri. Vogliamo solo alcuni vantaggi che ci aiutino a tornare alla pari con i nostri concorrenti".

Un esempio di approccio flessibile alle normative: I dispositivi di altezza di marcia anteriore sono stati vietati per la stagione 2023.

Risultati della MotoGP Gara del GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 Rdn in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.