Yamaha: Não há novos êxitos sem novas concessões?

A Dorna quer ajudar as fábricas de MotoGP em dificuldades, Honda e Yamaha, com novas "concessões". Mas a vontade dos europeus (Ducati, Aprilia, KTM) não é esmagadora. O que diz Lin Jarvis?

Desde que os fabricantes japoneses Honda e Yamaha ficaram muito atrás das fábricas europeias Ducati, KTM e Aprilia na atual temporada de MotoGP e a Yamaha, por exemplo, só conseguiu dois pódios em 14 Grandes Prémios no domingo (Fabio Quarataro foi terceiro no Texas e no Circuito de Buddh na Índia), a Dorna quer introduzir novos regulamentos de concessão desde o Dutch.TT em Assen no final de junho. É suposto permitir que as fábricas não competitivas se desenvolvam mais rapidamente e fechem a distância para as equipas vencedoras.

Mas enquanto a Aprilia está preparada para fazer certas concessões, a Pierer Mobility AG está a tomar uma posição justa. "Os regulamentos do MotoGP estão fixados até ao final de 2026. E não vemos razão para mudar nada antes disso", declarou Pit Beirer numa entrevista à SPEEDWEEK.com, o diretor de desportos motorizados da Pierer Mobility AG, que detém as marcas KTM, GASGAS, Husqvarna e uma participação de 25,1 por cento na MV Agusta.

Até à data, os membros da aliança de construtores não fizeram qualquer progresso nestas conversações. Os europeus estão a manter-se firmes: a Honda tem uma vitória em 2023 e, mais recentemente, o 3º lugar de Marc Márquez em Motegi, a Yamaha foi campeã mundial em 2021 e vice-campeã em 2022.

E é mais provável que a Aprilia e a KTM queiram pôr fim ao domínio esmagador da Ducati.

Stefan Pierer, o presidente da Pierer Mobility AG, acredita que os japoneses são demasiado orgulhosos para aceitar presentes como novas "concessões" da concorrência.

"Neste momento, não é altura para os fabricantes japoneses se sentirem orgulhosos", afirma Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Quando se está nas corridas, tem de se aproveitar todas as oportunidades para se ser competitivo. No nosso caso, trata-se de voltar a uma situação competitiva. A Yamaha está completamente aberta a novas 'concessões'. No passado, a Honda e a Yamaha permitiram estas "concessões" a outros fabricantes. No interesse do desporto, estamos a falar dos espectadores na pista e em frente à televisão, dos operadores de pista, dos promotores, da FIM e de todas as outras partes interessadas, é importante ter cinco fábricas competitivas em competição. Neste momento, estamos perante uma situação muito bizarra e invulgar. Três fabricantes europeus assumiram subitamente a liderança e são muito fortes. As fábricas japonesas, por outro lado, estão em dificuldades. Idealmente, esta situação deveria ser corrigida. Mas é claro para nós: não podemos obter mais concessões no ano civil atual".

Que privilégios quer a Yamaha: "Mais do que tudo, mais pneus ajudar-nos-iam. Também gostaríamos que os nossos pilotos regulares pudessem testar em mais pistas diferentes do que o número limitado que é atualmente permitido. Portanto, mais pneus de teste e mais dias de teste, além de um pacote aerodinâmico extra para o decorrer da época. Talvez não precisemos de mais do que os dois que temos até agora. Mas se tivermos a possibilidade de um terceiro pacote, seria útil porque precisamos certamente de recuperar o atraso em termos de aerodinâmica. Talvez um desenvolvimento de motor gratuito após o início da época também fosse bem-vindo. O importante é que possamos testar mais e depois podemos usar os resultados positivos dos testes adicionais durante a época no Grande Prémio."

Jarvis refuta as afirmações de que os regulamentos do MotoGP estão congelados até ao final de 2026, pelo que não devem ser feitas concessões à Honda e à Yamaha.

"Isso não é verdade", sublinha o inglês. "Apenas o conceito principal dos regulamentos mais importantes está claramente definido. Há a capacidade do motor das motos, o número de cilindros, o limite de peso e assim por diante. Mas o resto dos regulamentos são constantemente dobrados e alterados durante os cinco anos. Não é verdade que todos os pormenores dos regulamentos técnicos sejam imutáveis do primeiro ao último dia. Penso que os regulamentos têm de ser ajustados de vez em quando, quando determinadas circunstâncias se alteram. Não queremos alterações que nos dêem vantagens técnicas. Não queremos menos 10 kg ou mais 20 cv do que os outros. Queremos apenas algumas vantagens que nos ajudem a voltar a estar ao nível dos nossos concorrentes".

Um exemplo da abordagem flexível aos regulamentos: Os dispositivos de altura de condução dianteira foram proibidos para a época de 2023.

Resultados do MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 Rdn em 24:06.314 min.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.