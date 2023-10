GASGAS Tech3: Ahora Pol Espargaró habla claro

Durante meses se había especulado sobre cómo resolverían los responsables de Pierer Mobility AG el dilema con los tres pilotos para dos plazas de MotoGP. Tenían a Pol Espargaró bajo contrato con el GASGAS Factory Tech3 Racing Team para 2024, y a finales de junio ejercieron también la opción sobre el debutante en MotoGP Augusto Fernández y el líder del Campeonato del Mundo de Moto2 Pedro Acosta.

Cuando finalmente quedó claro en el GP de Austria a mediados de agosto que Dorna no daría a Pierer dos plazas adicionales en MotoGP y las consultas en RNF, Gresini y LCR tampoco llegaron a nada, el jefe de la compañía Stefan Pierer, el miembro de la junta Hubert Trunkenpolz y el director de motorsport Pit Beirer decidieron: Pol y Augusto deberían luchar por el segundo puesto en el GASGAS Tech3 durante algunos Grandes Premios.

Tras acabar sexto en el sprint de Spielberg, Pol Espargaró parecía tener las mejores cartas, sobre todo porque el Campeón del Mundo de Moto2, Fernández, siempre perdía mucho tiempo precioso en los primeros compases de las carreras.

Pero entonces llegaron las cinco caídas de Espargaró en Misano y un decepcionante 15º puesto en Motegi, mientras Augusto Fernández se aseguraba allí la séptima plaza muy cerca de Jack Miller.

Hoy Pol Espargaró, que ahora tiene que conformarse con el papel de piloto probador y sustituto con seis wildcards, ha comentado por primera vez en Instagram.

"Ya sabéis que no soy un gran fan de las redes sociales", escribió Pol, "pero he recibido muchos mensajes de ánimo y mis fans y amigos se han portado genial apoyándome. Así que ahora quiero comentar la noticia de la decisión de Movilidad Pierer. En primer lugar, quiero manifestar que no ha sido una decisión unilateral, sino todo lo contrario. Es cierto que me hubiera gustado seguir haciendo todas las carreras como "piloto a tiempo completo". Porque creo que todavía tengo velocidad para estar a la altura de los mejores. Pero la decisión de dar ahora un paso al lado y disputar seis carreras como piloto comodín en 2024 es el resultado de las conversaciones entre las dos partes implicadas. El Grupo Pierer tiene problemas contractuales. Y dado que ambos socios están de acuerdo en una cooperación a largo plazo que va más allá de mi carrera en activo, ahora seguimos trabajando juntos para hacer de Pierer Mobility AG la referencia en el Campeonato del Mundo de MotoGP."

Pol continuó: "Todavía quedan seis Grandes Premios este año y seguiré estando en la salida de una carrera de MotoGP con frecuencia en el futuro. También creo que la unión hace la fuerza. Por esta razón, seguiremos juntos para crear un final de temporada memorable. Gracias".

Resultados MotoGP Carrera GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 24:06.314 mins.

2º Bagnaia, Ducati, + 1.413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2.013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2.943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6º Miller, KTM, + 6.837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10º Quartararo, Yamaha, + 12.244

11º Nakagami, Honda, + 14.714

12º Mir, Honda, + 14.924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn en 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1.390 seg.

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6.315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13º Mir, Honda, + 17.052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21.862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19º Pirro, Ducati, + 27.911

20º Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 vueltas abajo

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 28 de 40 carreras:

1º Bagnaia, 319 puntos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 490 puntos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato del Mundo por equipos:

1º Prima Pramac Racing 478 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.