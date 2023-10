GASGAS Tech3 : Pol Espargaró s'exprime maintenant clairement

Depuis des mois, on se demandait comment les managers de Pierer Mobility AG allaient résoudre le dilemme des trois pilotes pour deux places en MotoGP. En effet, ils avaient signé un contrat fixe pour 2024 avec Pol Espargaró au sein du GASGAS Factory Tech3 Racing Team, ils avaient en outre levé fin juin l'option sur la recrue MotoGP Augusto Fernández et sur le leader du championnat du monde Moto2 Pedro Acosta.

Lorsque, lors du GP d'Autriche à la mi-août, il est apparu définitivement que la Dorna n'accorderait pas à Pierer deux places supplémentaires en MotoGP et que les demandes faites auprès de RNF, Gresini et LCR n'aboutissaient à rien, le patron de l'entreprise Stefan Pierer, le comité directeur Hubert Trunkenpolz et le directeur du sport automobile Pit Beirer ont pris la décision suivante : Pol et Augusto allaient se battre pendant quelques Grand Prix pour la deuxième place chez GASGAS Tech3.

Après sa sixième place au sprint de Spielberg, Pol Espargaró semblait avoir les meilleures cartes en main, d'autant plus que le champion du monde Moto2 Fernández perdait toujours beaucoup de temps précieux dans les premières phases des courses.

Mais ensuite, les cinq chutes d'Espargaró à Misano et la décevante quinzième place à Motegi, alors qu'Augusto Fernández s'y était assuré la septième place juste derrière Jack Miller, ont eu raison de lui.

Aujourd'hui, Pol Espargaró, qui doit désormais se résigner au rôle de pilote d'essai et de pilote de réserve avec six wildcards, a pris position pour la première fois sur Instagram.

"Vous savez que je ne suis pas un grand amateur des médias sociaux", a écrit Pol, "mais j'ai reçu tellement de messages d'encouragement et mes fans et amis me soutiennent énormément. C'est pourquoi je veux maintenant m'exprimer sur les nouvelles concernant la décision de Pierer Mobility. Tout d'abord, je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'une décision unilatérale, bien au contraire. Il est vrai que j'aurais aimé continuer à courir toutes les courses en tant que 'pilote à temps plein'. Car je pense que j'ai encore la vitesse nécessaire pour rivaliser avec les meilleurs. Mais la décision de faire maintenant un pas de côté et de disputer six courses en 2024 en tant que pilote wildcard est le résultat des discussions entre les deux parties concernées. Le groupe Pierer a des problèmes contractuels. Et comme les deux partenaires sont d'accord pour une collaboration à long terme qui se poursuivra au-delà de ma carrière active, nous continuons maintenant à travailler ensemble pour faire de Pierer Mobility AG une référence dans le championnat du monde de MotoGP".

Pol poursuit : "Il reste encore six Grands Prix cette année et je serai encore souvent au départ d'une course de MotoGP à l'avenir. De plus, je crois que l'union fait la force. C'est pour cette raison que nous allons continuer à nous serrer les coudes afin de créer une fin de saison mémorable. Merci à tous !"

Résultats MotoGP Course GP, Motegi, 1.10. :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 24:06,314 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 2,013

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6. Miller, KTM, + 6,837

7. Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8. Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10. Quartararo, Yamaha, + 12,244

11. Nakagami, Honda, + 14,714

12. Mir, Honda, + 14,924

13. Crutchlow, Yamaha, + 16,057

14e Bradl, Honda, + 17,253

15. Pol Espargaró, KTM, + 24,921

16. Pirro, Ducati, + 33,962

17. Morbidelli, Yamaha, + 1:14,934 min

Résultats MotoGP Sprint, Motegi (30.9.) :

1. Martin, Ducati, 12 rdn en 21:00,734 min.

2. Binder, KTM, + 1,390 sec

3. Bagnaia, Ducati, + 5,276

4. Miller, KTM, + 6,194

5. Zarco, Ducati, + 6,315

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7. Marc Márquez, Honda, + 9,298

8. Di Giannantonio, Ducati, + 10,189

9. Viñales, Aprilia, + 12,404

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,366

11. Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12. Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13. Mir, Honda, + 17,052

14. Oliveira, Aprilia, + 18,092

15. Quartararo, Yamaha, + 19,333

16. Morbidelli, Yamaha, + 19,645

17. Nakagami, Honda, + 21,862

18. Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19. Pirro, Ducati, + 27,911

20e Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 tours de retard

Classement au championnat du monde après 28 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 319 points. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 490 points. 2. KTM 272. 3. Aprilia 240. 4. Honda 142. 5. Yamaha 131.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing 478 points. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.