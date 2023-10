GASGAS Tech3: Ora Pol Espargaró parla chiaro

Pol Espagaró ha commentato oggi per la prima volta la decisione del Gruppo Pierer di cedere il suo posto alla GASGAS Tech3 al debuttante Augusto Fernández per il 2024.

Per mesi si è speculato su come i dirigenti di Pierer Mobility AG avrebbero risolto il dilemma dei tre piloti per due posti in MotoGP. Avevano Pol Espargaró sotto contratto con il GASGAS Factory Tech3 Racing Team per il 2024, e alla fine di giugno avevano anche esercitato l'opzione sul debuttante in MotoGP Augusto Fernández e sul leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta.

Quando a metà agosto, in occasione del GP d'Austria, è apparso chiaro che la Dorna non avrebbe concesso a Pierer altri due posti in MotoGP e che anche le richieste di RNF, Gresini e LCR non hanno portato a nulla, il capo dell'azienda Stefan Pierer, il membro del consiglio di amministrazione Hubert Trunkenpolz e il direttore del motorsport Pit Beirer hanno deciso: Pol e Augusto avrebbero dovuto lottare per il secondo posto del GASGAS Tech3 per alcuni Gran Premi.

Dopo il sesto posto nella volata di Spielberg, Pol Espargaró sembrava avere le carte migliori, soprattutto perché il campione del mondo della Moto2 Fernández perdeva sempre molto tempo prezioso nelle prime fasi di gara.

Ma poi sono arrivate le cinque cadute di Espargaró a Misano e un deludente 15° posto a Motegi, mentre Augusto Fernández si è assicurato il settimo posto dietro a Jack Miller.

Oggi Pol Espargaró, che ora deve accontentarsi del ruolo di collaudatore e sostituto con sei wildcard, ha commentato per la prima volta su Instagram.

"Sapete che non sono un grande fan dei social media", ha scritto Pol, "ma ho ricevuto tantissimi messaggi di incoraggiamento e i miei fan e amici sono stati fantastici nel sostenermi. Così ora voglio commentare la notizia della decisione della Pierer Mobility. Prima di tutto, voglio precisare che non si è trattato di una decisione unilaterale, ma al contrario. È vero che mi sarebbe piaciuto continuare a fare tutte le gare come "pilota a tempo pieno". Perché credo di avere ancora la velocità necessaria per stare al passo con i migliori. Ma la decisione di fare un passo indietro e di disputare sei gare come pilota wildcard nel 2024 è il risultato dei colloqui tra le due parti coinvolte. Il Gruppo Pierer ha problemi contrattuali. E poiché entrambi i partner sono d'accordo su una collaborazione a lungo termine che va oltre la mia carriera attiva, ora continuiamo a lavorare insieme per rendere Pierer Mobility AG il punto di riferimento nel Campionato del Mondo MotoGP".

Pol ha continuato: "Quest'anno ci sono ancora sei Gran Premi e in futuro sarò ancora spesso al via di una gara di MotoGP. Credo anche che l'unione faccia la forza. Per questo motivo, continueremo a rimanere uniti per creare un finale di stagione memorabile. Grazie!".

Risultati MotoGP Gara GP, Motegi, 1.10.:

1° Martin, Ducati, 12 giri in 24:06.314 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 1,413 sec.

3° Marc Márquez, Honda, + 2,013

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.181

6° Miller, KTM, + 6.837

7° Augusto Fernández, KTM, + 7.587

8° Di Giannantonio, Ducati, + 8.602

9° Raúl Fernández, Aprilia, + 11.229

10° Quartararo, Yamaha, + 12.244

11° Nakagami, Honda, + 14.714

12° Mir, Honda, + 14.924

13° Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14° Bradl, Honda, + 17.253

15° Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16° Pirro, Ducati, + 33.962

17° Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min.

Risultati MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1° Martin, Ducati, 12 giri in 21:00.734 min.

2° Binder, KTM, + 1,390 sec.

3° Bagnaia, Ducati, + 5,276

4° Miller, KTM, + 6.194

5° Zarco, Ducati, + 6.315

6° Bezzecchi, Ducati, + 8.919

7° Marc Márquez, Honda, + 9.298

8° Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9° Viñales, Aprilia, + 12.404

10° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11° Pol Espargaró, KTM, + 15.473

12° Augusto Fernández, KTM, + 15.592

13° Mir, Honda, + 17.052

14° Oliveira, Aprilia, + 18.092

15° Quartararo, Yamaha, + 19.333

16° Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17° Nakagami, Honda, + 21.862

18° Crutchlow, Yamaha, + 26.026

19° Pirro, Ducati, + 27.911

20° Bradl, Honda, + 28.178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 giri in meno

Classifica del Campionato del Mondo dopo 28 gare su 40:

1° Bagnaia, 319 punti. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Bagnaia, 1.5. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 490 punti. 2° KTM 272. 3° Aprilia 240. 4° Honda 142. 5° Yamaha 131.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing 478 punti. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.