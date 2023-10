GASGAS Tech3: Agora Pol Espargaró fala abertamente

Há meses que se especulava sobre a forma como os responsáveis da Pierer Mobility AG iriam resolver o dilema dos três pilotos para dois lugares no MotoGP. Tinham Pol Espargaró sob contrato com a GASGAS Factory Tech3 Racing Team para 2024 e, no final de junho, também exerceram a opção sobre o estreante de MotoGP Augusto Fernández e o líder do Campeonato do Mundo de Moto2 Pedro Acosta.

Quando, no GP da Áustria, em meados de agosto, se tornou claro que a Dorna não daria a Pierer mais dois lugares no MotoGP e que os inquéritos na RNF, Gresini e LCR também não deram em nada, o patrão da empresa Stefan Pierer, o membro do conselho de administração Hubert Trunkenpolz e o diretor de desportos motorizados Pit Beirer decidiram: Pol e Augusto deveriam lutar pelo segundo lugar na GASGAS Tech3 durante alguns Grandes Prémios.

Depois de terminar em sexto no sprint de Spielberg, Pol Espargaró parecia ter as melhores cartas, especialmente porque o Campeão do Mundo de Moto2 Fernández perdia sempre muito tempo precioso nas fases iniciais das corridas.

Mas depois vieram as cinco quedas de Espargaró em Misano e um dececionante 15º lugar em Motegi, enquanto Augusto Fernández garantiu o sétimo lugar, logo atrás de Jack Miller.

Hoje, Pol Espargaró, que agora tem de se contentar com o papel de piloto de testes e piloto substituto com seis wildcards, comentou pela primeira vez no Instagram.

"Sabem que não sou grande fã das redes sociais", escreveu Pol, "mas tenho recebido muitas mensagens de incentivo e os meus fãs e amigos têm-me apoiado muito. Por isso, agora quero comentar a notícia da decisão da Pierer Mobility. Antes de mais, quero dizer que não foi uma decisão unilateral, antes pelo contrário. É verdade que eu gostaria de ter continuado a fazer todas as corridas como "piloto a tempo inteiro". Porque penso que ainda tenho a velocidade necessária para acompanhar os melhores. Mas a decisão de dar agora um passo para o lado e disputar seis corridas como piloto "wildcard" em 2024 é o resultado das conversações entre as duas partes envolvidas. O Grupo Pierer tem problemas contratuais. E uma vez que ambos os parceiros concordam com uma cooperação a longo prazo que vai além da minha carreira ativa, continuamos agora a trabalhar em conjunto para tornar a Pierer Mobility AG a referência no Campeonato do Mundo de MotoGP".

Pol continuou: "Ainda faltam seis Grandes Prémios este ano e eu ainda vou estar no início de uma corrida de MotoGP frequentemente no futuro. Também acredito que a união faz a força. Por esta razão, vamos continuar a manter-nos juntos para criar um final de época memorável. Obrigado!"

Resultados de MotoGP Corrida de GP, Motegi, 1.10.:

1º Martin, Ducati, 12 voltas em 24:06.314 minutos.

2º Bagnaia, Ducati, + 1,413 seg.

3º Marc Márquez, Honda, + 2,013

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,943

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,181

6º Miller, KTM, + 6,837

7º Augusto Fernández, KTM, + 7,587

8º Di Giannantonio, Ducati, + 8,602

9º Raúl Fernández, Aprilia, + 11,229

10º Quartararo, Yamaha, + 12,244

11º Nakagami, Honda, + 14,714

12º Mir, Honda, + 14,924

13º Crutchlow, Yamaha, + 16.057

14º Bradl, Honda, + 17.253

15º Pol Espargaró, KTM, + 24.921

16º Pirro, Ducati, + 33.962

17º Morbidelli, Yamaha, + 1:14.934 min

Resultados do MotoGP Sprint, Motegi (30.9.):

1º Martin, Ducati, 12 rdsn em 21:00.734 min.

2º Binder, KTM, + 1,390 seg

3º Bagnaia, Ducati, + 5,276

4º Miller, KTM, + 6.194

5º Zarco, Ducati, + 6,315

6º Bezzecchi, Ducati, + 8,919

7º Marc Márquez, Honda, + 9.298

8º Di Giannantonio, Ducati, + 10.189

9º Viñales, Aprilia, + 12.404

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.366

11º Pol Espargaró, KTM, + 15,473

12º Augusto Fernández, KTM, + 15,592

13º Mir, Honda, + 17,052

14º Oliveira, Aprilia, + 18,092

15º Quartararo, Yamaha, + 19.333

16º Morbidelli, Yamaha, + 19.645

17º Nakagami, Honda, + 21,862

18º Crutchlow, Yamaha, + 26,026

19º Pirro, Ducati, + 27,911

20º Bradl, Honda, + 28,178

- Aleix Espargaró, Aprilia, 4 voltas abaixo

Classificação do Campeonato do Mundo após 28 das 40 corridas:

1º Bagnaia, 319 pontos. 2. Martin 316. 3. Bezzecchi 265. 4. Binder 201. 5. Aleix Espargaró 171. 6. Zarco 162. 6. 7. Viñales 139. 8. Marini 135. 9. Miller 125. 10. Quartararo 111. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 77. 13. Oliveira 69. 14. Augusto Fernández 67. 15. Marc Márquez 64. 16. Di Giannantonio 52. 17. Rins 47. 18. Nakagami 45. 19. Raúl Fernández 36. 20. Pedrosa 32. 21. Bastianini 25. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 490 pontos. 2º KTM 272. 3º Aprilia 240. 4º Honda 142. 5º Yamaha 131.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing 478 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 400. 3. Ducati Lenovo Team 354. 4. Red Bull KTM Factory Racing 326. 5. Aprilia Racing 310. 6. Monster Energy Yamaha 188. 7. Gresini Racing 161. 8. CryptoDATA RNF 109. 9. LCR Honda 98. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 11. Repsol Honda 84.