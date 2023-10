Yamaha sans victoire : l'espoir de jours meilleurs

Valentino Rossi a assuré pour l'équipe d'usine Yamaha les titres de champion du monde en 2004, 2005, 2008 et 2009 depuis le début de l'ère du MotoGP à quatre temps. Puis Jorge Lorenzo s'est imposé en 2010, 2012 et 2015, avant que Fabio Quartararo ne triomphe sur la YZR-M1 en 2021.

En 2018, on pouvait s'attendre à ce que le Movistar Yamaha MotoGP Team dispose de la paire la plus puissante de la catégorie reine avec Valentino Rossi et Maverick Viñales. Mais il en a été autrement. Yamaha a connu une année médiocre avec une seule victoire et seulement dix podiums au total. Chez Honda, Marc Márquez a remporté neuf courses et Cal Crutchlow une seule.

Et alors qu'en quatre ans, de 2019 à 2022 inclus, Yamaha a tout de même raflé 18 victoires en MotoGP (Viñales 4, Morbidelli 3, Quartararo 11), en 2023, c'est l'absence totale de victoires. Fabio Quartararo, dixième au championnat du monde, n'a que deux troisièmes places à son actif (au Texas et en Inde).

De telles phases de faiblesse ne sont jamais arrivées chez Yamaha.

La Yamaha 2017 avait déjà souvent donné du fil à retordre aux stars, Honda et Repsol Honda ayant remporté les trois titres de champion du monde. Mais Yamaha a tout de même célébré quatre victoires en 2017 (3x Viñales, 1x Rossi), les deux pilotes sont montés quatre fois sur le podium en même temps, et Yamaha a fêté sa 500e victoire en GP en 2017.

2018 a été la cinquième et dernière année de collaboration entre Yamaha et Movistar. Après le départ de Lorenzo, l'équipe d'usine Yamaha a engagé Maverick Viñales, le meilleur remplaçant possible. Il appartenait à la jeune génération, avait déjà remporté 21 victoires en GP, avait été champion du monde Moto3 en 2013 et avait été élu "Rookie of the Year" dans les trois catégories du championnat du monde. Par le passé, il était plus fort que Jack Miller et Alex Rins, qui avaient un peu le même âge et qui avaient été formés chez Honda, Suzuki et Ducati.

Mais Viñales a toujours été dans l'ombre de Valentino Rossi chez Yamaha (comme Lorenzo), qui n'a certes plus remporté de titre mondial depuis 2009, mais ses 115 victoires en GP restent légendaires, même si la série de victoires s'est interrompue au GP d'Assen 2017.

En 2015, l'équipe Movistar-Yamaha a encore remporté les trois titres de champion du monde (pilote, constructeur et par équipe), en 2016, seul le titre de champion du monde par équipe est tombé, car Pedrosa a faibli chez Honda. En 2017 et 2018, Honda a remporté les trois titres MotoGP. C'est peut-être aussi pour cette raison que Movistar a fait ses adieux.

Yamaha a réagi en créant le nouveau European Test Team avec le pilote d'essai Jonas Folger, dont fait aujourd'hui partie Cal Crutchlow et chez qui Jorge Lorenzo a encore fait son entrée en 2020.

Franco Morbidelli, le protégé de Rossi-VR46, a reçu pour 2019 une Yamaha 2019 dans la nouvelle équipe cliente Petronas, en tant que coéquipier du rookie Fabio Quartararo. En effet, Honda, Ducati et KTM traitent également les équipes clientes avec amour, tandis que Yamaha a perdu Johann Zarco parce qu'il n'a pas reçu de moto d'usine récente pour 2018.

Le chef de projet Tsuya s'est excusé

En 2017, Valentino Rossi a dû s'incliner devant son nouveau coéquipier Maverick Viñales au championnat du monde ; en 2018, il a distancé son adversaire espagnol de 6 points.

En 2017, une querelle ouverte a éclaté entre Rossi et son nouveau coéquipier Viñales, mais les malheurs de 2018 ont rapproché les deux stars de Yamaha. Ils ont souffert et critiqué la M1 ensemble. Rossi a fustigé le fait que Yamaha avait tout raté lors du passage à l'électronique monobloc de Magneti-Marreii en 2018. Honda et Ducati auraient investi plus d'argent et de personnel dans ce domaine.

Lors du GP d'Autriche 2018, le chef de projet Tsuya s'est même excusé publiquement pour le matériel non compétitif. "La plupart du temps, notre moto n'était bonne que pour les rangs 5 à 7", se lamentait Rossi. L'hiver suivant, Tsuya s'est vu discrètement confier d'autres tâches et a été démis de ses fonctions.

Et Rossi souhaitait un homme d'action efficace à la tête de Yamaha Motor Racing, comme Furusawa autrefois, avec lequel il avait remporté trois titres consécutifs chez Yamaha de 2004 à 2006.

Rossi a puisé une grande motivation dans la concurrence avec Viñales. Il sait que Yamaha devait prendre des dispositions pour l'avenir. Il a combattu Jorge Lorenzo de manière beaucoup plus impitoyable après ses débuts en MotoGP en 2008. A l'époque, Rossi avait même fait construire un mur dans le box et avait attribué à l'Espagnol des pneus Michelin inférieurs. Lui-même s'est procuré les pneus Bridgestone qui avaient permis à Casey Stoner de remporter le championnat du monde en 2007.

Avec Movistar, c'est une grande marque qui quitte le monde des GP. Elle appartient, comme Telefónica, au plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Espagne, qui possède également des parts de marché considérables en Amérique du Sud et qui a rejoint Yamaha en 2014.

Jusqu'à la fin de l'année 2005, Movistar/Telefónica était le sponsor de Gresini-Honda, à l'époque où de grands succès avaient été remportés avec Sete Gibernau. Pour 2006, Movistar souhaitait que l'ambitieux champion du monde 250 cm3 Dani Pedrosa rejoigne Gresini-Honda, car le numéro 26 avait déjà été financé par Movistar dans les petites catégories (125 cm3, 250 cm3) et, avant cela, dans la coupe espagnole Movistar-Honda-125.

Mais le HRC ne s'est pas laissé faire. En 2006, Pedrosa a été placé dans l'équipe d'usine Repsol-Honda aux côtés de Hayden, puis Telefónica s'est retirée du monde du deux-roues pour de nombreuses années, complètement vexée. Les millions ont été attribués au champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso.

Même après l'engagement de Lorenzo en 2008, le géant de la téléphonie mobile ne s'est pas laissé convaincre. Ce n'est qu'en 2014 qu'un accord a été conclu avec Yamaha, après la création d'une écurie cycliste professionnelle pour près de 20 millions d'euros.

Un contrat de cinq ans a été signé avant la saison 2014 et courait jusqu'à fin 2018. Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Factory Racing, a laissé entendre que les premières discussions sur une prolongation de contrat avaient eu lieu au second semestre 2017, mais qu'elles n'avaient pas porté leurs fruits.

Au cours des trois premières années de Movistar, l'équipe Yamaha a remporté le titre en 2015 avec Lorenzo, ainsi que deux fois le championnat du monde par équipe, avec 21 victoires et 71 podiums.

Yamaha : présent en championnat du monde depuis 1961

Yamaha participe au championnat du monde de moto FIM en tant que constructeur depuis 1961. L'équipe d'usine actuelle existe dans cette constellation depuis 1999, date à laquelle Yamaha Factory Racing est devenue une société de course à part entière sur le modèle du HRC, la Ducati Corse et l'Aprilia Racing procédant de la même manière. Auparavant, Yamaha avait sous-traité pendant des années la gestion de l'équipe à des écuries privées - Agostini, Roberts, Rainey et ainsi de suite.

En ce qui concerne les sponsors principaux, l'équipe d'usine Yamaha a un passé mouvementé dans la "première classe". Par exemple, le sponsor Fiat s'est retiré fin 2010, malgré le titre remporté par Lorenzo, parce que Rossi est parti chez Ducati.

D'ailleurs, Yamaha a également connu des années honteuses à l'époque du MotoGP. En 2003 par exemple, Marco Melandri et Carlos Checa n'ont pas réussi à monter sur le podium de toute l'année. Checa s'est retrouvé à la septième place du championnat du monde, Melandri à la quinzième.

D'ailleurs, Yamaha s'est imposé pour la première fois dans la "première classe" lors de la finale du championnat du monde 1972 avec le pilote privé Chas Mortimer au GP d'Espagne au parc Montjuich de Barcelone, au volant d'un twin 350 porté à 352 cm3.

Depuis, Yamaha n'a connu la victoire dans la catégorie reine qu'en 1997 et 2003. Après l'humiliation de 2003, Rossi a été engagé, ce qui a permis d'éviter le procès des équipes Honda supérieures en 2004 - et de gagner dès le début à Welkom en Afrique du Sud.

Les couples de pilotes Yamaha-MotoGP jusqu'à présent :

2002 : Carlos Checa, Max Biaggi

2003 : Carlos Checa, Marco Melandri

2004 : Valentino Rossi, Carlos Checa

2005 : Valentino Rossi, Colin Edwards

2006 : Valentino Rossi, Colin Edwards

2007 : Valentino Rossi, Colin Edwards

2008 : Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2010 : Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2011 : Jorge Lorenzo, Ben Spies

2012 : Jorge Lorenzo, Ben Spies

2013 : Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2014 : Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2015 : Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2016 : Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2017 : Valentino Rossi, Maverick Viñales

2018 : Valentino Rossi, Maverick Viñales

2019 : Valentino Rossi, Maverick Viñales

2020 : Valentino Rossi, Maverick Viñales

2021 : Fabio Quartararo, Maverick Viñales, à partir de Misano : F. Morbidelli

2022 : Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2023 : Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2024 : Fabio Quartararo, Alex Rins

Titres remportés depuis 2002 :

2004, 2005, 2008, 2009 : Valentino Rossi

2010, 2012 et 2015 : Jorge Lorenzo

2021 : Fabio Quartararo

Les sponsors de Yamaha depuis 1999 :

1999 à 2002 : Marlboro

2003 : Fortuna

2004 et 2005 : Gauloises

2006 : Camel

2007 à 2010 : Fiat

2011 à 2013 : Yamaha Factory Racing

2014 à 2018 : Movistar

de 2019 à 2023 : Monster Energy