Yamaha senza vittoria: speriamo in tempi migliori

Gli anni di magra in MotoGP sono un evento ricorrente per la Yamaha. Anche nel 2018 i giapponesi sono rimasti indietro rispetto a Honda, Ducati e persino Suzuki. Ma la Yamaha non è rimasta senza vittorie per 20 anni.

Valentino Rossi si è assicurato i titoli di campione del mondo per il team Yamaha dall'inizio dell'era del MotoGP a quattro tempi nel 2004, 2005, 2008 e 2009. Poi Jorge Lorenzo ha vinto nel 2010, 2012 e 2015 prima che Fabio Quartararo trionfasse sulla YZR-M1 del 2021.

Nel 2018, era ragionevole pensare che il team Movistar Yamaha MotoGP avesse la coppia più forte della classe regina con Valentino Rossi e Maverick Viñales. Ma le cose sono andate diversamente. La Yamaha ha avuto un anno debole, con una sola vittoria e un totale di soli dieci podi. Alla Honda, Marc Márquez ha vinto nove gare da solo, Cal Crutchlow una.

E mentre la Yamaha è riuscita comunque a conquistare 18 vittorie in MotoGP nei quattro anni dal 2019 al 2022 compreso (Viñales 4, Morbidelli 3, Quartararo 11), nel 2023 le vittorie sono mancate finora. Fabio Quartararo, decimo nel mondiale, ha all'attivo solo due terzi posti (in Texas e in India).

Queste fasi di debolezza si sono sempre verificate alla Yamaha.

Anche la Yamaha del 2017 ha spesso causato grattacapi alle star, Honda e Repsol Honda hanno vinto tutti e tre i titoli mondiali. Ma la Yamaha ha comunque festeggiato quattro vittorie nel 2017 (3x Viñales, 1x Rossi), quattro volte entrambi i piloti sono finiti sul podio allo stesso tempo, inoltre il 2017 ha visto la 500esima vittoria della Yamaha nei GP.

Il 2018 è stato il quinto e ultimo anno in cui Yamaha e Movistar hanno corso insieme. Dopo la partenza di Lorenzo, il team Yamaha ha ingaggiato il miglior sostituto possibile: Maverick Viñales. Appartenente alla giovane generazione, aveva già ottenuto 21 vittorie nei GP, era stato Campione del Mondo Moto3 2013 e "Rookie of the Year" in tutte e tre le classi del Campionato del Mondo. In passato è stato più forte di Jack Miller e Alex Rins, di pari età, cresciuti in Honda, Suzuki e Ducati.

Ma Viñales è sempre stato messo in ombra alla Yamaha (come Lorenzo) da Valentino Rossi, che non ha vinto un titolo mondiale dopo il 2009, ma le sue 115 vittorie nei GP restano leggendarie, anche se la striscia di vittorie si è interrotta nel GP di Assen del 2017.

Il team Movistar Yamaha ha comunque vinto tutti e tre i titoli mondiali (piloti, costruttori e squadre) nel 2015, e solo il titolo mondiale a squadre è sfumato nel 2016 a causa dell'indebolimento di Pedrosa alla Honda. Nel 2017 e nel 2018, la Honda ha vinto tutti e tre i titoli della MotoGP. Forse è per questo che Movistar si è congedata.

La Yamaha ha reagito fondando il nuovo European Test Team con il collaudatore Jonas Folger, che ora comprende Cal Crutchlow e al quale Jorge Lorenzo si è unito nel 2020.

Il pupillo di Rossi VR46 Franco Morbidelli ha ottenuto una Yamaha per il 2019 nel nuovo team clienti Petronas, come compagno di squadra del debuttante Fabio Quartararo. Anche Honda, Ducati e KTM trattano con affetto i team clienti, mentre Yamaha ha perso Johann Zarco perché non ha ricevuto una moto ufficiale aggiornata per il 2018.

Il project manager Tsuya si è scusato

Valentino Rossi ha dovuto ammettere la sconfitta del suo nuovo compagno di squadra Maverick Viñales nel Campionato del Mondo 2017; nel 2018 ha distanziato l'avversario spagnolo di 6 punti.

Nel 2017 è scoppiato un aperto dissidio tra Rossi e il nuovo compagno di squadra Viñales, ma le sofferenze del 2018 hanno riavvicinato le due stelle della Yamaha. Hanno sofferto e criticato insieme la M1. Rossi ha brontolato sul fatto che la Yamaha ha dormito su tutto nel passaggio all'elettronica di Magneti-Marreii nel 2018. Honda e Ducati avrebbero investito più soldi e più manodopera in questo settore.

Al GP d'Austria 2018, il project manager Tsuya si è persino scusato pubblicamente per il materiale poco competitivo. "La nostra moto era buona solo per il 5°-7° posto la maggior parte delle volte", ha lamentato Rossi. Tsuya fu silenziosamente assegnato ad altri compiti e rimosso l'inverno successivo.

Rossi voleva un pilota di successo al timone di Yamaha Motor Racing, come Furusawa, con cui ha vinto tre titoli consecutivi alla Yamaha dal 2004 al 2006.

Rossi ha tratto molta motivazione dalla competizione con Viñales. Sa che la Yamaha ha dovuto fare delle previsioni per il futuro. Ha combattuto Jorge Lorenzo in modo molto più spietato dopo il debutto di quest'ultimo in MotoGP nel 2008. All'epoca, Rossi fece addirittura costruire un muro nei box e diede allo spagnolo gli inferiori pneumatici Michelin. Lui stesso si assicurò i fortunati pneumatici Bridgestone con cui Casey Stoner aveva vinto il Campionato del Mondo nel 2007.

Con Movistar, un marchio importante ha lasciato il settore dei GP; come Telefónica, appartiene al più grande operatore di telefonia mobile spagnolo, che detiene anche notevoli quote di mercato in Sud America e si è unito a Yamaha nel 2014.

Movistar/Telefónica è stata sponsor di Gresini-Honda fino alla fine del 2005, quando è stato ottenuto un grande successo con Sete Gibernau. Per il 2006, Movistar voleva portare in Gresini-Honda l'emergente campione del mondo 250cc Dani Pedrosa, perché il numero 26 era già stato finanziato da Movistar nelle classi minori (125cc, 250cc) e prima ancora nella Movistar Honda 125 Cup spagnola.

Ma la HRC non gli ha permesso di parlare con lui. Pedrosa è stato inserito nella squadra ufficiale Repsol Honda al fianco di Hayden nel 2006, dopo di che Telefónica si è ritirata dallo sport a due ruote per molti anni, completamente offesa. Da quel momento in poi, i milioni furono dati al campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso.

Anche dopo l'ingaggio di Lorenzo nel 2008, il gigante della telefonia mobile non riuscì a convincersi. Solo nel 2014 è stato raggiunto un accordo con la Yamaha, dopo la fondazione di una squadra di ciclismo professionale per quasi 20 milioni di euro.

Prima della stagione 2014 è stato firmato un contratto quinquennale fino alla fine del 2018. Lin Jarvis, amministratore delegato di Yamaha Factory Racing, ha rivelato che le prime trattative per un prolungamento del contratto si sono svolte nella seconda metà del 2017, ma non hanno dato frutti.

Nei primi tre anni di Movistar, il team Yamaha ha vinto il titolo 2015 con Lorenzo, nonché il Campionato del Mondo a squadre per due volte, ottenendo 21 vittorie e 71 podi.

Yamaha: nel Campionato del Mondo dal 1961

La Yamaha è un costruttore del Campionato mondiale di motociclismo FIM dal 1961. L'attuale squadra ufficiale esiste in questa costellazione dal 1999, quando Yamaha Factory Racing è stata fondata come società di corse separata sulla falsariga di HRC, mentre Ducati Corse e Aprilia Racing hanno accordi simili. Prima di allora, Yamaha aveva affidato per anni la gestione del team a squadre private: Agostini, Roberts, Rainey e così via.

Per quanto riguarda gli sponsor principali, il team Yamaha ha un passato a scacchiera nella "classe regina". Ad esempio, lo sponsor Fiat se ne è andato alla fine del 2010, nonostante Lorenzo abbia vinto il titolo, perché Rossi è passato alla Ducati.

Tra l'altro, anche la Yamaha ha vissuto anni disastrosi nell'era della MotoGP. Ad esempio, nel 2003, Marco Melandri e Carlos Checa non sono riusciti a salire sul podio per tutto l'anno. Checa finì settimo nel campionato mondiale, Melandri 15°.

A proposito: la Yamaha vinse la "classe regina" per la prima volta nella finale del Campionato del Mondo del 1972 con il pilota privato Chas Mortimer al GP di Spagna al Montjuich Park di Barcellona, in sella a un bicilindrico da 350 cc che era stato portato a 352 cc.

Da allora, la Yamaha è rimasta senza vittorie nella classe regina solo nel 1997 e nel 2003. Dopo la disgrazia del 2003, è stato ingaggiato Rossi, che nel 2004 ha avuto la meglio sulle squadre Honda e ha vinto la stagione inaugurale a Welkom, in Sudafrica.

Le coppie di piloti Yamaha in MotoGP fino ad oggi:

2002: Carlos Checa, Max Biaggi

2003: Carlos Checa, Marco Melandri

2004: Valentino Rossi, Carlos Checa

2005: Valentino Rossi, Colin Edwards

2006: Valentino Rossi, Colin Edwards

2007: Valentino Rossi, Colin Edwards

2008: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2010: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2011: Jorge Lorenzo, Ben Spies

2012: Jorge Lorenzo, Ben Spies

2013: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2014: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2015: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2016: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2017: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2018: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2019: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2020: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2021: Fabio Quartararo, Maverick Viñales, da Misano: F. Morbidelli

2022: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2023: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2024: Fabio Quartararo, Alex Rins

Titoli vinti dal 2002:

2004, 2005, 2008, 2009: Valentino Rossi

2010, 2012 e 2015: Jorge Lorenzo

2021: Fabio Quartararo

Sponsor Yamaha dal 1999:

Dal 1999 al 2002: Marlboro

2003: Fortuna

2004 e 2005: Gauloises

2006: Camel

Dal 2007 al 2010: Fiat

Dal 2011 al 2013: Yamaha Factory Racing

Dal 2014 al 2018: Movistar

Dal 2019 al 2023: Monster Energy