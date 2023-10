Yamaha sem vitórias: à espera de melhores tempos

Valentino Rossi garantiu os títulos do Campeonato do Mundo para a equipa de fábrica da Yamaha desde o início da era do MotoGP a quatro tempos em 2004, 2005, 2008 e 2009. Depois, Jorge Lorenzo venceu em 2010, 2012 e 2015, antes de Fabio Quartararo triunfar com a YZR-M1 de 2021.

Em 2018, era razoável assumir que a equipa Movistar Yamaha MotoGP tinha a dupla mais poderosa da categoria rainha em Valentino Rossi e Maverick Viñales. Mas as coisas acabaram por ser diferentes. A Yamaha teve um ano fraco, com apenas uma vitória e um total de apenas dez pódios. Na Honda, Marc Márquez venceu nove corridas sozinho e Cal Crutchlow uma.

E enquanto a Yamaha ainda conseguiu 18 vitórias de MotoGP nos quatro anos de 2019 a 2022 inclusive (Viñales 4, Morbidelli 3, Quartararo 11), houve uma falta de vitórias até agora em 2023. Fabio Quartararo, décimo no campeonato mundial, tem apenas dois terceiros lugares em seu nome (no Texas e na Índia).

Essas fases fracas sempre ocorreram na Yamaha.

Mesmo a Yamaha 2017 muitas vezes causou dores de cabeça para as estrelas, Honda e Repsol Honda ganharam todos os três títulos do campeonato mundial. Mas a Yamaha ainda comemorou quatro vitórias em 2017 (3x Viñales, 1x Rossi), quatro vezes os dois pilotos terminaram no pódio ao mesmo tempo, além de 2017 ter visto a 500ª vitória de GP da Yamaha.

2018 foi o quinto e último ano em que a Yamaha e a Movistar correram juntas. Após a saída de Lorenzo, a equipa de fábrica da Yamaha contratou o melhor substituto possível, Maverick Viñales. Pertencia à geração jovem, já tinha alcançado 21 vitórias em GP, foi Campeão do Mundo de Moto3 em 2013 e "Rookie of the Year" nas três classes do Campeonato do Mundo. No passado, foi mais forte do que os igualmente envelhecidos Jack Miller e Alex Rins, que se formaram na Honda, Suzuki e Ducati.

Mas Viñales foi sempre ofuscado na Yamaha (tal como Lorenzo) por Valentino Rossi, que não ganhou um título mundial depois de 2009, mas as suas 115 vitórias em GP continuam a ser lendárias, mesmo que a série de vitórias tenha sido interrompida no GP de Assen de 2017.

A equipa Movistar Yamaha ainda ganhou os três títulos do campeonato mundial (pilotos, construtores e equipas) em 2015, e apenas o título mundial de equipas caiu em 2016 porque Pedrosa enfraqueceu na Honda. Em 2017 e 2018, a Honda ganhou os três títulos de MotoGP. Talvez por isso a Movistar se tenha despedido.

A Yamaha reagiu fundando a nova Equipa Europeia de Testes com o piloto de testes Jonas Folger, que agora inclui Cal Crutchlow e à qual Jorge Lorenzo se juntou em 2020.

O protegido de Rossi VR46, Franco Morbidelli, conseguiu uma Yamaha para 2019 na nova equipa cliente Petronas, como companheiro de equipa do estreante Fabio Quartararo. A Honda, a Ducati e a KTM também tratam as equipas de clientes com carinho, enquanto a Yamaha perdeu Johann Zarco por não ter recebido uma moto de fábrica actualizada para 2018.

O gestor de projeto Tsuya pediu desculpa

Valentino Rossi teve de admitir a derrota para o seu novo colega de equipa Maverick Viñales no Campeonato do Mundo de 2017; em 2018, distanciou-se do seu adversário espanhol por 6 pontos.

Em 2017, surgiu uma discórdia aberta entre Rossi e o novo colega de equipa Viñales, mas a miséria de 2018 aproximou as duas estrelas da Yamaha. Eles sofreram e criticaram a M1 juntos. Rossi resmungou que a Yamaha tinha dormido em tudo na mudança para a unidade eletrónica da Magneti-Marreii em 2018. Honda e Ducati teriam investido mais dinheiro e mais mão de obra nesta área.

No GP da Áustria de 2018, o gerente de projeto Tsuya até pediu desculpas publicamente pelo material não competitivo. "A nossa moto só era boa para o 5º ao 7º lugar na maior parte do tempo", lamentou Rossi. Tsuya foi discretamente encarregado de outras tarefas e afastado no inverno seguinte.

E Rossi queria um piloto de sucesso ao leme da Yamaha Motor Racing, tal como Furusawa, com quem ganhou três títulos consecutivos na Yamaha de 2004 a 2006.

Rossi se motivou muito com a competição com Viñales. Ele sabe que a Yamaha tem que tomar providências para o futuro. Ele lutou com Jorge Lorenzo de forma muito mais implacável após a estreia deste último no MotoGP em 2008. Nessa altura, Rossi até mandou construir um muro nas boxes e deu ao espanhol os pneus Michelin de qualidade inferior. Ele próprio assegurou os bem sucedidos pneus Bridgestone com os quais Casey Stoner tinha ganho o Campeonato do Mundo em 2007.

Com a Movistar, uma grande marca deixou o negócio dos GP; tal como a Telefónica, pertence ao maior fornecedor de telemóveis de Espanha, que também tem quotas de mercado consideráveis na América do Sul e se juntou à Yamaha em 2014.

A Movistar/Telefónica foi patrocinadora da Gresini-Honda até ao final de 2005, altura em que obteve grande sucesso com a Sete Gibernau. Para 2006, a Movistar queria levar o promissor Campeão do Mundo de 250cc Dani Pedrosa para a Gresini-Honda, porque o número 26 já tinha sido financiado pela Movistar nas classes pequenas (125cc, 250cc), e antes disso na Taça Espanhola Movistar Honda 125.

Mas a HRC não os deixou falar com ele. Pedrosa foi colocado na equipa de fábrica da Repsol Honda ao lado de Hayden em 2006, após o que a Telefónica se retirou do desporto de duas rodas durante muitos anos, completamente ofendida. A partir daí, os milhões foram entregues ao campeão mundial de Fórmula 1, Fernando Alonso.

Mesmo depois da contratação de Lorenzo, em 2008, o gigante dos telemóveis não se deixou convencer. Foi só em 2014 que se chegou a um acordo com a Yamaha, depois de ter sido fundada uma equipa profissional de ciclismo por quase 20 milhões de euros.

Antes da época de 2014, foi assinado um contrato de cinco anos que vigorou até ao final de 2018. Lin Jarvis, diretor-geral da Yamaha Factory Racing, revelou que as primeiras conversações sobre uma extensão do contrato tiveram lugar no segundo semestre de 2017, mas não deram frutos.

Nos três primeiros anos da Movistar, a equipa Yamaha conquistou o título de 2015 com Lorenzo, bem como o Campeonato do Mundo de Equipas por duas vezes, alcançando 21 vitórias e 71 pódios.

Yamaha: No Campeonato do Mundo desde 1961

A Yamaha é um fabricante no Campeonato do Mundo de Motociclismo FIM desde 1961. A atual equipa de fábrica existe nesta constelação desde 1999, quando a Yamaha Factory Racing foi fundada como uma empresa de corridas separada, nos moldes da HRC, e a Ducati Corse e a Aprilia Racing têm acordos semelhantes. Antes disso, a Yamaha tinha subcontratado a gestão da equipa a equipas de corrida privadas durante anos - a Agostini, Roberts, Rainey e assim por diante.

No que diz respeito aos principais patrocinadores, a equipa de fábrica da Yamaha tem um passado atribulado na "classe rainha". Por exemplo, o patrocinador Fiat deixou a equipa no final de 2010, apesar de Lorenzo ter ganho o título, porque Rossi foi para a Ducati.

A propósito: a Yamaha também passou por anos vergonhosos na era do MotoGP. Por exemplo, em 2003, Marco Melandri e Carlos Checa não conseguiram subir ao pódio durante todo o ano. Checa terminou em sétimo no campeonato do mundo e Melandri em 15º.

A propósito: a Yamaha venceu a "classe rainha" pela primeira vez na final do Campeonato do Mundo de 1972 com o piloto privado Chas Mortimer no GP de Espanha em Montjuich Park, Barcelona, com uma moto gémea de 350 cc que tinha sido aumentada para 352 cc.

Desde então, a Yamaha só ficou sem vitórias na categoria rainha em 1997 e 2003. Depois da desgraça de 2003, Rossi foi contratado, que fez um trabalho curto com as superiores equipas Honda em 2004 - e venceu a abertura da época em Welkom, África do Sul.

As duplas de pilotos da Yamaha MotoGP até agora:

2002: Carlos Checa, Max Biaggi

2003: Carlos Checa, Marco Melandri

2004: Valentino Rossi, Carlos Checa

2005: Valentino Rossi, Colin Edwards

2006: Valentino Rossi, Colin Edwards

2007: Valentino Rossi, Colin Edwards

2008: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2010: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo

2011: Jorge Lorenzo, Ben Spies

2012: Jorge Lorenzo, Ben Spies

2013: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2014: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2015: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2016: Jorge Lorenzo, Valentino Rossi

2017: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2018: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2019: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2020: Valentino Rossi, Maverick Viñales

2021: Fabio Quartararo, Maverick Viñales, de Misano: F. Morbidelli

2022: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2023: Fabio Quartararo, Franco Morbidelli

2024: Fabio Quartararo, Alex Rins

Vitórias de títulos desde 2002:

2004, 2005, 2008, 2009: Valentino Rossi

2010, 2012 e 2015: Jorge Lorenzo

2021: Fabio Quartararo

Patrocinadores da Yamaha desde 1999:

1999 a 2002: Marlboro

2003: Fortuna

2004 e 2005: Gauloises

2006: Camel

2007 até 2010: Fiat

2011 a 2013: Yamaha Factory Racing

2014 a 2018: Movistar

2019 a 2023: Monster Energy