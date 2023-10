Bordillos en los circuitos GP: "Misano 200N nueva norma".

En el GP de Fórmula 1 celebrado en el circuito de Losail, en Doha (Qatar), el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton explicó: "Cuando inspeccioné la pista el jueves, me fijé en los bordillos altos. Lo primero que pensé es que eran muy altos. Pero cuando conduje el coche de Fórmula 1 el viernes, me di cuenta: si te pasas, automáticamente te penalizan. Pierdes tiempo cuando pasas por encima de estos bordillos. Así que no necesitaríamos estas vueltas canceladas por la violación de los límites de la pista. Porque un piloto no puede ir más rápido en esa vuelta".

"Quizá deberíamos pensar más bien en introducir estos bordillos en otros circuitos", añadió la superestrella de Mercedes. "Qatar puede ser una lección para nosotros. No es la línea blanca la que debería marcar el límite de la pista aquí, sino el bordillo."

Max Verstappen añade: "Como piloto tienes que pensar muy bien lo que haces. Porque si te pasas, ahí también puedes dañar los bajos del coche".

Con la penúltima prueba de MotoGP de la temporada disputándose en Doha del 19 al 21 de noviembre, SPEEDWEEK.com preguntó a Franco Uncini si había visto la quali de Fórmula Uno en Qatar.

Uncini fue Campeón del Mundo de 500cc en 1982 con la Suzuki RG500 del equipo de Roberto Gallina y Oficial de Seguridad de la FIM en el Gran Premio Suzuki de Motociclismo durante casi 20 años, hasta finales de 2022, cargo en el que era responsable de la homologación de los circuitos de GP.

"Sí, he estado mirando la Fórmula 1 en Losail", informó Uncini. "Al parecer, ya han instalado nuestras nuevas muescas de MotoGP. Tienen una anchura de 1500 milímetros y una altura máxima de 50 milímetros. Llamé a estos bordillos Misano 200N porque fueron construidos por primera vez hace tres años por los operadores de la pista de Misano en dos curvas. Decidí llamarlos 200N porque se supone que deben tener una anchura mínima de 2000 milímetros. Esta medida se compone de la muesca de 1500 mm de ancho y un dobladillo o llanta de 500 mm de ancho como mínimo. La "N" significa negativo porque el borde cae 50 mm. Si el borde cae más, es mejor. Hay que juzgar caso por caso, pero el mínimo aceptado es 200 mm".

Franco Uncini afirma que tras las primeras buenas experiencias con los bordillos "Misano 200N", los responsables de MotoGP llegaron a un acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y decidieron las siguientes normas:

FIM negativo: menos 25 mm Entrada de la curva.

FIM positiva: más 25 mm Interior de la curva.

Misano 200N: menos 50 mm Salida de la curva.

De momento, esta norma sólo se aplica a los nuevos circuitos de GP. Pero el resto de circuitos GP seguirán paso a paso, con más y más curvas por pista, cuando se planifiquen reconstrucciones y medidas de seguridad adicionales - como en el Sachsenring en 2022.

"Pero la intención es aplicar esta norma de las nuevas muescas Misano 200N en todas partes en el futuro, incluso en los circuitos existentes", subrayó Franco Uncini a SPEEDWEEK.com.