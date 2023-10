Bordures de trottoirs sur les pistes de GP : "Misano 200N nouveau standard".

Lors du GP de Formule 1 sur le circuit de Losail à Doha, au Qatar, le septuple champion du monde Lewis Hamilton a déclaré : "Lorsque j'ai inspecté la piste jeudi, j'ai remarqué que les bordures étaient hautes. Ma première réaction a été de penser qu'elles étaient très hautes. Mais lorsque j'ai pris la route vendredi avec la Formule 1, j'ai réalisé que si tu exagères, tu es automatiquement pénalisé. Vous perdez du temps lorsque vous cahotez sur ces encoches. Nous n'aurions donc pas besoin de ces tours supprimés pour cause de violation des limites de la piste. Parce qu'un pilote ne peut pas aller plus vite dans le tour en question".

"Peut-être devrions-nous plutôt nous demander si nous ne devrions pas introduire de telles bordures sur d'autres circuits", a ajouté la superstar de Mercedes. "Le Qatar peut nous servir de leçon. Ici, ce n'est pas la ligne blanche qui devrait définir la limite de la piste, mais la bordure".

Max Verstappen fait remarquer : "En tant que pilote, tu dois déjà réfléchir très attentivement à ce que tu fais. Car si tu en fais trop, tu peux aussi y endommager le dessous de la voiture".

Comme l'avant-dernier événement MotoGP de la saison aura lieu du 19 au 21 novembre à Doha, SPEEDWEEK.com a demandé à Franco Uncini s'il avait assisté aux qualifications de Formule 1 au Qatar.

Uncini a été champion du monde 500 cm3 en 1982 sur la Suzuki RG500 de l'équipe de Roberto Gallina et, jusqu'à fin 2022, il a été pendant près de 20 ans le Safety Officer FIM des Grands Prix moto Suzuki et, à ce titre, responsable de l'homologation des circuits GP.

"Oui, j'ai regardé la Formule 1 à Losail", a rapporté Uncini. "Il semble qu'ils aient maintenant installé nos nouvelles encoches du MotoGP. Elles ont une largeur de 1500 millimètres et une hauteur maximale de 50 millimètres. J'ai appelé ces bordures Misano 200N parce qu'elles ont été installées pour la première fois dans deux virages par les responsables du circuit de Misano il y a trois ans. J'ai opté pour la désignation 200N parce qu'elles doivent avoir une largeur d'au moins 2000 millimètres. Cette mesure se compose d'une encoche de 1500 mm de large et d'un ourlet ou d'un bord d'au moins 500 mm de large. Le 'N' signifie négatif, parce que le bord descend de 50 mm. Si la bordure descend plus, c'est mieux. Cela doit être évalué au cas par cas, mais le minimum accepté est de 200 mm".

Franco Uncini raconte qu'après les premières expériences positives avec les bordures "Misano 200N", les officiels du MotoGP ont conclu un accord avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et adopté les normes suivantes :

FIM negative : moins 25 mm Entry of the Turn.

FIM positive : plus 25 mm Inside the Turn.

Misano 200N : moins 50 mm Exit of the Turn.

Mais cette norme n'est pour l'instant imposée que pour les nouveaux circuits GP. Mais les autres circuits GP suivent pas à pas, avec de plus en plus de virages par piste, lorsque des transformations et des mesures de sécurité supplémentaires sont prévues - comme en 2022 au Sachsenring.

"Mais l'intention est d'appliquer ce standard des nouvelles encoches 200N de Misano partout à l'avenir, même sur les circuits existants", a souligné Franco Uncini à SPEEDWEEK.com.