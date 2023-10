Cordoli sui circuiti dei GP: "Misano 200N nuovo standard".

A Misano, tre anni fa, è stato installato un nuovo standard per i "cordoli" ai bordi della pista. A Doha, ora, si possono vedere in Formula 1. L'ex campione del mondo Franco Uncini ci spiega i retroscena.

In occasione del GP di Formula 1 sul circuito di Losail a Doha, in Qatar, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha spiegato: "Quando ho ispezionato la pista giovedì, ho notato i cordoli alti. Il mio primo pensiero è stato: sono maledettamente alti. Ma venerdì, mentre guidavo l'auto di Formula 1, ho capito: se esageri, vieni automaticamente penalizzato. Si perde tempo quando si urta contro questi cordoli. Quindi non avremmo bisogno di questi giri annullati a causa della violazione dei limiti della pista. Perché un pilota non può andare più veloce in quel giro".

"Forse dovremmo pensare di introdurre questi cordoli in altri circuiti", ha aggiunto la superstar della Mercedes. "Il Qatar può essere una lezione per noi. Qui non è la linea bianca a stabilire il limite della pista, ma il cordolo".

Max Verstappen aggiunge: "Come pilota devi pensare molto attentamente a quello che fai. Perché se si esagera, si può danneggiare anche il sottoscocca della vettura".

Con il penultimo evento stagionale della MotoGP che si terrà a Doha dal 19 al 21 novembre, SPEEDWEEK.com ha chiesto a Franco Uncini se ha guardato le qualifiche della Formula Uno in Qatar.

Uncini è stato Campione del Mondo 500cc nel 1982 con la Suzuki RG500 del team di Roberto Gallina e responsabile della sicurezza FIM del Gran Premio motociclistico Suzuki per quasi 20 anni fino alla fine del 2022, in cui era responsabile dell'omologazione dei circuiti del GP.

"Sì, ho dato un'occhiata alla Formula Uno a Losail", ha riferito Uncini. "Pare che abbiano installato le nuove tacche della MotoGP. Hanno una larghezza di 1500 millimetri e un'altezza massima di 50 millimetri. Ho chiamato questi cordoli Misano 200N perché sono stati costruiti per la prima volta tre anni fa dai gestori della pista di Misano in due curve. Ho deciso di chiamarli 200N perché dovrebbero essere larghi almeno 2000 millimetri. Questa misura è composta dall'intaglio largo 1500 mm e da un orlo o cerchio largo almeno 500 mm. La "N" significa negativo perché il bordo si abbassa di 50 mm. Se il bordo si abbassa di più, è meglio. Bisogna valutare caso per caso, ma il minimo accettato è 200 mm".

Franco Uncini afferma che dopo le prime buone esperienze con i cordoli "Misano 200N", i responsabili della MotoGP hanno raggiunto un accordo con la Federazione automobilistica FIA e hanno deciso i seguenti standard:

FIM negativo: meno 25 mm Ingresso curva.

FIM positivo: più 25 mm all'interno della curva.

Misano 200N: meno 50 mm in uscita di curva.

Per il momento, però, questo standard è previsto solo per i nuovi circuiti GP. Ma il resto dei circuiti GP seguirà passo dopo passo, con un numero sempre maggiore di curve per pista, quando saranno previste ristrutturazioni e misure di sicurezza aggiuntive, come al Sachsenring nel 2022.

"Ma l'intenzione è di applicare questo standard delle nuove tacche di Misano 200N ovunque in futuro, anche sui circuiti esistenti", ha sottolineato Franco Uncini a SPEEDWEEK.com.