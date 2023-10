Curvas nas pistas de GP: "Misano 200N novo padrão".

No GP de Fórmula 1 no Circuito de Losail em Doha, no Qatar, o sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton explicou: "Quando inspeccionei a pista na quinta-feira, reparei nos lancis altos. O meu primeiro pensamento foi - são muito altos. Mas quando estava a conduzir o carro de corrida de Fórmula 1 na sexta-feira, apercebi-me: se exagerarmos, somos automaticamente penalizados. Perde-se tempo quando se passa por cima destes lancis. Assim, não precisaríamos destas voltas canceladas por causa da violação dos limites da pista. Porque um piloto não pode ir mais depressa nessa volta".

"Talvez devêssemos pensar em introduzir esses meios-fios noutros circuitos", acrescentou a estrela da Mercedes. "O Qatar pode ser uma lição para nós. Não é a linha branca que deve definir o limite da pista aqui, mas o meio-fio."

Max Verstappen acrescenta: "Como piloto, temos de pensar muito bem no que fazemos. Porque se exagerares, também podes danificar a parte de baixo do carro".

Com a penúltima prova de MotoGP da época a ter lugar em Doha de 19 a 21 de novembro, o SPEEDWEEK.com perguntou a Franco Uncini se tinha assistido à qualificação da Fórmula 1 no Qatar.

Uncini foi Campeão do Mundo de 500cc em 1982 com a Suzuki RG500 da equipa de Roberto Gallina e Oficial de Segurança da FIM no Grande Prémio de Motociclismo da Suzuki durante quase 20 anos até ao final de 2022, sendo responsável pela homologação dos circuitos de GP.

"Sim, tenho estado a olhar para a Fórmula 1 em Losail", disse Uncini. "Parece que já instalaram os nossos novos entalhes do MotoGP. Têm uma largura de 1500 milímetros e uma altura máxima de 50 milímetros. Chamei a estes lancis Misano 200N porque foram construídos pela primeira vez há três anos pelos operadores da pista de Misano em duas curvas. Decidi chamar-lhes 200N porque é suposto terem pelo menos 2000 milímetros de largura. Esta medida é composta pelo entalhe de 1500 mm de largura e por uma bainha ou jante com um mínimo de 500 mm de largura. O "N" significa negativo porque o rebordo desce 50 mm. Se o rebordo descer mais, é melhor. Tem de ser julgado caso a caso, mas o mínimo aceite é de 200 mm".

Franco Uncini diz que após as primeiras boas experiências com os lancis "Misano 200N", os responsáveis do MotoGP chegaram a um acordo com a Federação Automóvel da FIA e decidiram os seguintes padrões:

FIM negativo: menos 25 mm Entrada da curva.

FIM positivo: mais 25 mm dentro da curva.

Misano 200N: menos 50 mm à saída da curva.

Mas, para já, esta norma só está prevista para os novos circuitos de GP. Mas o resto dos circuitos de GP seguirão passo a passo, com cada vez mais curvas por pista, quando estiverem planeadas reconstruções e medidas de segurança adicionais - como no Sachsenring em 2022.

"Mas a intenção é aplicar este padrão dos novos entalhes Misano 200N em todo o lado no futuro, mesmo nos circuitos existentes", sublinhou Franco Uncini à SPEEDWEEK.com.